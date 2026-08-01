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Jogurt se uglavnom vezuje za ishranu, ali pojedini baštovani koriste ga i prilikom nege paradajza. Razblažen vodom, ovaj mlečni proizvod može da obogati zemljište korisnim mikroorganizmima i manjom količinom hranljivih materija.

Ipak, jogurt nije zamena za odgovarajuće đubrivo, redovno zalivanje i kvalitetnu zemlju. Da bi njegova upotreba imala smisla i da ne bi privukla štetočine, važno je izabrati pravi proizvod i dobro ga razrediti.

Kako deluje na zemljište?

Zašto paradajz puca baš uoči branja Foto: Vlad Varshavskiy / Alamy / Profimedia

Običan jogurt sa živim kulturama sadrži mlečno-kiselinske bakterije koje mogu da doprinesu aktivnosti mikroorganizama u zemljištu. Oni učestvuju u razgradnji organske materije, čime pojedini hranljivi sastojci postaju pristupačniji korenu biljke.

Jogurt sadrži i kalcijum, važan za razvoj biljnog tkiva. Međutim, njegova upotreba sama po sebi ne može pouzdano da spreči pojavu truleži na vrhu ploda. Ovaj problem se najčešće javlja kada biljka, uglavnom zbog neujednačenog zalivanja ili oštećenog korena, ne uspeva pravilno da usvoji kalcijum iz zemljišta.

Korisne bakterije mogu doprineti ravnoteži mikroorganizama oko korena, ali jogurt ne treba posmatrati kao sigurno sredstvo za zaštitu paradajza od gljivičnih i drugih oboljenja.

Koristite samo jednu vrstu

Foto: Shutterstock

Za ovu baštensku metodu pogodan je isključivo običan, nezaslađen jogurt sa živim kulturama. Može se upotrebiti klasičan ili grčki jogurt, pod uslovom da ne sadrži voće, šećer, zaslađivače i veštačke arome.

Voćni i zaslađeni proizvodi nisu dobar izbor jer mogu da privuku mrave, muve i druge štetočine. Šećer u zemljištu istovremeno može da podstakne razvoj plesni i naruši njegovu prirodnu ravnotežu.

Kako se priprema rastvor?

Jogurt nikada ne bi trebalo sipati direktno oko biljke. Njegova gusta struktura može da oteža protok vazduha kroz površinski sloj zemlje, dok neprijatan miris privlači insekte.

Za pripremu blagog rastvora potrebno je pomešati jednu do dve supene kašike običnog jogurta sa približno četiri litra vode. Najbolje je koristiti odstajalu ili filtriranu vodu, posebno ako voda iz česme sadrži veću količinu hlora.

Dobijena mešavina sipa se na zemlju oko paradajza, a ne preko listova i plodova. Rastvor treba primeniti ujutru ili predveče, kada sunce nije jako.

Talog od kafe idealna je prehrana za uzgoj paradajza Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Nakon zalivanja, oko stabljike može da se postavi tanak sloj malča. On pomaže zemljištu da duže zadrži vlagu i štiti koren od velikih promena temperature.

Ne preterujte sa količinom

Više jogurta ne znači i bolji rezultat. Prečesta upotreba može da poremeti kiselost i mikrobiološku ravnotežu zemljišta, naročito ukoliko je ono već kiselo.

Najbolje je rastvor prvo isprobati na jednoj biljci i pratiti njenu reakciju. Ako nema neprijatnog mirisa, plesni, insekata ili drugih promena, tretman se može ponoviti tek posle dve do četiri nedelje.

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