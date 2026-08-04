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Boranija možda nije na vrhu liste omiljenog povrća, naročito kod dece, ali pripremljena na pravi način može da postane ukusan i zasitan porodični ručak. U kombinaciji sa mesom, krompirom i šargarepom dobija se gusto jelo na kašiku, dok mu mirođija daje prepoznatljiv miris domaće kuhinje.

Za pripremu možete koristiti svežu ili smrznutu boraniju, kao i pileće ili svinjsko meso, u zavisnosti od toga šta više volite.

Sastojci

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Foto: Kurir/S. Ć.

  • 500 g boranije
  • 400 g pilećeg belog mesa
  • 2 šargarepe
  • 1 manja glavica crnog luka
  • 4 čena belog luka
  • 1 manji krompir
  • 2 struka sveže ili 1 kašika sušene mirođije
  • 1 lovorov list
  • 1 kašičica aleve paprike
  • 1 kašika brašna
  • so i biber
  • malo ulja
  • voda

Priprema:

Osoba u kuhinji drži poklopac od šerpe na šporetu
Foto: Oleksandr Lypa / Alamy / Profimedia

  1. Crni luk sitno iseckajte, pa ga dinstajte na malo ulja dok ne omekša i postane staklast. Dodajte meso isečeno na kockice i nastavite da dinstate dok ne promeni boju.
  2. Kada meso malo omekša, u šerpu stavite šargarepu isečenu na kolutove, krompir isečen na kockice i boraniju. Dodajte lovorov list, sitno iseckan beli luk, alevu papriku, so i biber.
  3. Nalijte vodom toliko da svi sastojci ogreznu, a zatim jelo kuvajte na tihoj vatri dok meso i povrće ne omekšaju.
  4. Kašiku brašna dobro razmutite u malo tople vode, pa postepeno sipajte u šerpu uz mešanje. Na kraju dodajte mirođiju i ostavite boraniju da se krčka još desetak minuta, kako bi se jelo zgusnulo i svi ukusi povezali.
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 Video: Zapečena boranija sa slaninom

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Zapečena boranija sa slaninom Izvor: Milica Radović