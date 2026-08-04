Napravite ukusnu boraniju sa pilećim mesom, krompirom i šargarepom prema starinskom receptu. Tajna posebne arome krije se u mirođiji.
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Boranija sa mesom po bakinom receptu: Jedan sastojak daje joj poseban miris i ukus
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Boranija možda nije na vrhu liste omiljenog povrća, naročito kod dece, ali pripremljena na pravi način može da postane ukusan i zasitan porodični ručak. U kombinaciji sa mesom, krompirom i šargarepom dobija se gusto jelo na kašiku, dok mu mirođija daje prepoznatljiv miris domaće kuhinje.
Za pripremu možete koristiti svežu ili smrznutu boraniju, kao i pileće ili svinjsko meso, u zavisnosti od toga šta više volite.
Sastojci
Foto: Kurir/S. Ć.
- 500 g boranije
- 400 g pilećeg belog mesa
- 2 šargarepe
- 1 manja glavica crnog luka
- 4 čena belog luka
- 1 manji krompir
- 2 struka sveže ili 1 kašika sušene mirođije
- 1 lovorov list
- 1 kašičica aleve paprike
- 1 kašika brašna
- so i biber
- malo ulja
- voda
Priprema:
Foto: Oleksandr Lypa / Alamy / Profimedia
- Crni luk sitno iseckajte, pa ga dinstajte na malo ulja dok ne omekša i postane staklast. Dodajte meso isečeno na kockice i nastavite da dinstate dok ne promeni boju.
- Kada meso malo omekša, u šerpu stavite šargarepu isečenu na kolutove, krompir isečen na kockice i boraniju. Dodajte lovorov list, sitno iseckan beli luk, alevu papriku, so i biber.
- Nalijte vodom toliko da svi sastojci ogreznu, a zatim jelo kuvajte na tihoj vatri dok meso i povrće ne omekšaju.
- Kašiku brašna dobro razmutite u malo tople vode, pa postepeno sipajte u šerpu uz mešanje. Na kraju dodajte mirođiju i ostavite boraniju da se krčka još desetak minuta, kako bi se jelo zgusnulo i svi ukusi povezali.
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