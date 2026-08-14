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Jednodelni kupaći kostimi poslednjih godina ponovo su u centru pažnje, iako je bikini dugo važio za nezaobilazan simbol leta i boravka na plaži. Spoj elegancije, udobnosti i funkcionalnosti učinio ih je omiljenim izborom mnogih žena, a danas se često nose i kao deo letnjih kombinacija van plaže.

Jednodelni kupaći kostimi ponovo u trendu

Jedna od njihovih najvećih prednosti jeste praktičnost. Za razliku od bikinija, nema potrebe za kombinovanjem različitih veličina gornjeg i donjeg dela niti za stalnim podešavanjem naramenica ili brigom da će se kostim pomeriti tokom plivanja. Upravo zato pružaju veću udobnost i omogućavaju bezbrižno uživanje u svim letnjim aktivnostima.

Jednodelni kupaći su u trendu Foto: Ekaterina Fedotova / Panthermedia / Profimedia

Pored toga, jednodelni kupaći kostimi obezbeđuju odličnu stabilnost i sigurno prijanjanje uz telo, čak i tokom dinamičnijih aktivnosti. Bilo da plivate, igrate odbojku na pesku ili provodite aktivan dan pored vode, omogućavaju slobodno kretanje i osećaj sigurnosti tokom celog dana.

Jednodelni kupaći kostimi zbog svoje udobnosti i sigurnog prijanjanja mnogim ženama pružaju dodatno samopouzdanje. Omogućavaju da se potpuno opuste i bezbrižno uživaju na plaži, bazenu ili tokom različitih letnjih aktivnosti.

Praktičan i moderan izbor

Danas jednodelni kupaći kostim nije samo praktično rešenje za kupanje, već i moderan komad letnje garderobe. Savremeni modeli nude veliki izbor dizajna, od atraktivnih izreza i otvorenih leđa do elegantnih kaiševa i drugih upečatljivih detalja. Različiti krojevi omogućavaju da svaka žena pronađe model koji odgovara njenom stilu i ukusu.

Kupaći u crnoj boji Foto: Branislav Ostojic / Panthermedia / Profimedia

Crni jednodelni kupaći kostim ostaje jedan od najpopularnijih bezvremenskih klasika, dok modeli u jarkim bojama, sa zanimljivim dezenima i asimetričnim krojevima predstavljaju aktuelne letnje trendove.

Jednostavno se uklapa u različite kombinacije

Jedna od velikih prednosti jednodelnog kupaćeg kostima jeste njegova svestranost. Uz lanene pantalone, šorts ili suknju lako se pretvara u atraktivan letnji autfit koji je prikladan za šetnju, odlazak na ručak ili večernji izlazak. Na taj način postaje mnogo više od običnog kupaćeg kostima i dobija ulogu praktičnog modnog komada za različite prilike.

Za razliku od bikinija koji je najčešće rezervisan za plažu i bazen, jednodelni kupaći kostimi pružaju veću svestranost jer se mogu nositi i kao moderan bodi. Zahvaljujući tome, lako se kombinuju sa različitim komadima garderobe i prilagođavaju raznim prilikama tokom toplih letnjih dana.

(Kurir.rs/Najžena)

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