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Svako novo obećanje da će ostaviti suprugu davalo joj je nadu da će njihova ljubav konačno postati javna, ali godine su prolazile, a ništa se nije menjalo. Tek posle više od decenije shvatila je da je čekala budućnost koja nikada nije trebalo da dođe. Svoju priču odlučila je da podeli kako bi upozorila druge žene da ne naprave istu grešku.

Ovako počinje njena priča:

Kada ljudi čuju reč "ljubavnica", odmah imaju spreman sud. U njihovim očima to je žena koja namerno ruši tuđe brakove i ne mari za tuđu sreću. Da mi je neko pre dvadeset godina rekao da ću se jednog dana naći u toj ulozi, nasmejala bih se. Bila sam uverena da se meni tako nešto nikada ne može dogoditi.

Upoznala sam ga na poslu. Bio je šarmantan, pažljiv i beskrajno duhovit. Rekao mi je da je u braku samo na papiru, da sa suprugom godinama nema odnos i da zajedno ostaju zbog dece. Nisam želela da budem razlog nečije nesreće, ali sam mu poverovala.

Na početku je sve delovalo kao privremena situacija. Govorio je da će se razvesti čim deca završe školsku godinu, zatim kada prođe letovanje, pa kada se reše porodični problemi. Meseci su postali godine, a ja sam uvek nalazila opravdanje da sačekam još malo.

Najteži su bili praznici. Dok su svi objavljivali porodične fotografije, ja sam sedela sama u stanu i čekala poruku koja je uglavnom glasila: "Ne mogu večeras, kod kuće sam." Rođendane smo slavili dan ranije ili dan kasnije, godišnjice u tajnosti, a letovanja su bila kratka i daleko od mesta gde bi neko mogao da nas prepozna.

S vremenom sam shvatila da sam svoj život stavila na čekanje. Odbila sam dva muškarca koji su želeli ozbiljnu vezu, jer sam verovala da će on održati obećanje. Nisam planirala porodicu, nisam razmišljala o deci, nisam gradila budućnost. Sve se vrtelo oko njegovih slobodnih termina.

Komplikovani ljubani odnosi Foto: Profimedia

Posle dvanaest godina dogodilo se nešto što mi je otvorilo oči. Njegova supruga završila je u bolnici, a on mi je rekao da neće moći da se javlja neko vreme. Tada sam prvi put shvatila da, kada se desi nešto važno, ja ne postojim. Nisam bila osoba kojoj se vraća, već osoba kojoj dolazi kada može.

Te večeri sam mu napisala samo jednu poruku: "Ne tražim više objašnjenja. Tražim svoj život nazad."

Nije odgovorio odmah. Zvao me je narednih dana, slao poruke, obećavao da će ovog puta zaista sve promeniti. Nisam se javila.

Danas, tri godine kasnije, ne mrzim ga. Ne mrzim ni sebe. Samo žalim što sam toliko dugo verovala da će neko drugi doneti odluku umesto mene. Shvatila sam da nije on ukrao dvanaest godina mog života – ja sam ih poklonila čekajući budućnost koja nikada nije stigla.

Ako postoji nešto što bih poručila svakoj ženi koja se nalazi u sličnoj situaciji, to je da ljubav ne bi trebalo da postoji samo između četiri zida. Ako neko godinama krije vaš odnos, odlaže zajednički život i stalno obećava da će "uskoro", velika je verovatnoća da to uskoro nikada neće doći.

Moja istina nije priča o zabranjenoj ljubavi. To je priča o izgubljenom vremenu i lekciji koju sam naučila tek kada sam konačno odlučila da izaberem sebe.

(Kurir.rs/Najžena)

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