Salata od paradajza i paprika biće vam omiljena zimnica: Sprema se očas posla, a ukus je savršen
Malo je lepših trenutaka tokom hladnih zimskih dana od otvaranja tegle domaće zimnice koja mirisom i ukusom podseća na leto. Ako želite jednostavan recept bez naknadne pasterizacije, ova salata od paradajza, paprika i crnog luka odličan je izbor.
Sočan paradajz, slatke paprike i lagano propržen luk zajedno daju bogat i prijatan ukus. Salata može da se posluži kao predjelo, prilog uz glavno jelo, ali i kao osnova za brz sos ili dodatak kuvanim jelima.
Sastojci
- 1 kilogram paradajza
- 300 grama crnog luka
- 3 babure
- 30 mililitara ulja
- 1 kašičica soli
- 50 grama šećera
- 1 kašika alkoholnog sirćeta od 9 odsto
Priprema
- Crni luk očistite i sitno iseckajte, pa ga kratko propržite na zagrejanom ulju. Dovoljno je da omekša i postane staklast, bez jakog prženja.
- Paradajz operite i isecite na kriške, dok paprike treba očistiti od semenki i iseći na tanke trake.
- Pripremljeno povrće stavite u veću šerpu, dodajte so i šećer, a zatim sve zagrevajte dok ne provri. Kada salata počne da ključa, smanjite temperaturu i kuvajte je oko 30 minuta. Povremeno promešajte kako se povrće ne bi zalepilo za dno.
- Pred sam kraj kuvanja dodajte alkoholno sirće i još jednom dobro promešajte.
- Vruću salatu odmah sipajte u čiste i prethodno sterilisane tegle. Čvrsto ih zatvorite, okrenite poklopcem nadole i uvijte u ćebe ili deblju krpu. Ostavite ih tako dok se potpuno ne ohlade.
Kako da zimnica bude još bolja
Za ovaj recept najbolje je koristiti zreo, mesnat paradajz koji nema previše vode. Tako će salata biti gušća, a ukus povrća izraženiji.
Paprike različitih boja učiniće zimnicu lepšom i privlačnijom kada je poslužite. Oni koji vole pikantnija jela mogu da dodaju komadić ljute paprike ili malo mlevenog čilija.
Pre sipanja zimnice proverite da li su tegle i poklopci potpuno čisti i neoštećeni. Nakon hlađenja čuvajte ih na tamnom, suvom i hladnom mestu.
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