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Malo je lepših trenutaka tokom hladnih zimskih dana od otvaranja tegle domaće zimnice koja mirisom i ukusom podseća na leto. Ako želite jednostavan recept bez naknadne pasterizacije, ova salata od paradajza, paprika i crnog luka odličan je izbor.

Sočan paradajz, slatke paprike i lagano propržen luk zajedno daju bogat i prijatan ukus. Salata može da se posluži kao predjelo, prilog uz glavno jelo, ali i kao osnova za brz sos ili dodatak kuvanim jelima.

Sastojci

Domaći kuvani paradajz bez konzervansa sipan u staklene flaše i tegle
Foto: Mark Songhurst / Alamy / Profimedia

  • 1 kilogram paradajza
  • 300 grama crnog luka
  • 3 babure
  • 30 mililitara ulja
  • 1 kašičica soli
  • 50 grama šećera
  • 1 kašika alkoholnog sirćeta od 9 odsto

Priprema

  1. Crni luk očistite i sitno iseckajte, pa ga kratko propržite na zagrejanom ulju. Dovoljno je da omekša i postane staklast, bez jakog prženja.
  2. Paradajz operite i isecite na kriške, dok paprike treba očistiti od semenki i iseći na tanke trake.
  3. Pripremljeno povrće stavite u veću šerpu, dodajte so i šećer, a zatim sve zagrevajte dok ne provri. Kada salata počne da ključa, smanjite temperaturu i kuvajte je oko 30 minuta. Povremeno promešajte kako se povrće ne bi zalepilo za dno.
  4. Pred sam kraj kuvanja dodajte alkoholno sirće i još jednom dobro promešajte.
  5. Vruću salatu odmah sipajte u čiste i prethodno sterilisane tegle. Čvrsto ih zatvorite, okrenite poklopcem nadole i uvijte u ćebe ili deblju krpu. Ostavite ih tako dok se potpuno ne ohlade.

Kako da zimnica bude još bolja

Domaći kuvani paradajz bez konzervansa sipan u staklene flaše i tegle
Foto: Mark Songhurst / Alamy / Profimedia

Za ovaj recept najbolje je koristiti zreo, mesnat paradajz koji nema previše vode. Tako će salata biti gušća, a ukus povrća izraženiji.

Paprike različitih boja učiniće zimnicu lepšom i privlačnijom kada je poslužite. Oni koji vole pikantnija jela mogu da dodaju komadić ljute paprike ili malo mlevenog čilija.

Pre sipanja zimnice proverite da li su tegle i poklopci potpuno čisti i neoštećeni. Nakon hlađenja čuvajte ih na tamnom, suvom i hladnom mestu.

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