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Zamrzivač može mesu znatno da produži rok trajanja, ali to ne znači da će ono godinama zadržati isti ukus, miris i teksturu. Upravo se tu krije razlika koju mnogi zanemaruju – zamrznuto meso može da bude bezbedno, a da više nije naročito kvalitetno.

Prema smernicama američkog Ministarstva poljoprivrede, meso koje je sve vreme čuvano na temperaturi od minus 18 stepeni ili nižoj može da ostane bezbedno gotovo neograničeno. Zamrzavanje, međutim, ne čuva njegov kvalitet zauvek. Vremenom se gube vlaga i sočnost, ukus postaje slabiji, a površina može da se isuši.

Zato preporučeni rokovi ne označavaju trenutak kada meso automatski postaje opasno, već period tokom kojeg bi trebalo da zadrži najbolja svojstva.

Celi komadi traju najduže

Foto: Vinicius Bacarin / Alamy / Profimedia

Šnicle, kotleti i veći komadi mesa bolje podnose dugotrajno zamrzavanje od mlevenog mesa i prerađevina. Imaju manju površinu izloženu vazduhu, pa sporije gube vlagu.

Sveži komadi govedine, teletine, jagnjetine i svinjetine najbolje će sačuvati kvalitet ako se iskoriste u roku od četiri do 12 meseci. Cela piletina ili ćurka mogu da ostanu u zamrzivaču do godinu dana, dok se za pojedinačne komade živinskog mesa preporučuje period do devet meseci.

Mleveno meso potrošite ranije

Mleveno meso ne bi trebalo zaboraviti na dnu zamrzivača. Tokom mlevenja mnogo veća površina dolazi u dodir sa vazduhom, zbog čega ono brže gubi vlagu i menja ukus.

Bez obzira na to da li je reč o govedini, svinjetini, jagnjetini ili živinskom mesu, najbolje je potrošiti ga u roku od tri do četiri meseca.

Još kraći rok imaju sveže kobasice, koje bi trebalo iskoristiti za jedan do dva meseca. Slanina najbolje zadržava kvalitet približno mesec dana, dok se za hrenovke i pojedine vrste šunke uglavnom preporučuje čuvanje do dva meseca.

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Zamrzavanje ostataka hrane dobar je način da se izbegne nepotrebno bacanje, ali ni kuvano meso ne treba čuvati unedogled. Kuvano meso i živina mogu da zadrže zadovoljavajući kvalitet od dva do šest meseci, u zavisnosti od jela i načina pakovanja.

Supe i čorbe sa mesom najbolje je potrošiti za dva do tri meseca. Jela sa sosom obično podnose zamrzavanje bolje jer tečnost štiti meso od isušivanja.

Pakovanje pravi veliku razliku

Meso bi pre zamrzavanja trebalo dobro zatvoriti u kesu ili posudu iz koje je izbačen što veći deo vazduha. Dobro rešenje je i vakuumsko pakovanje, naročito ako namirnica neće biti iskorišćena u skorije vreme.

Bele ili sivkaste, suve površine najčešće ukazuju na oštećenje nastalo usled zamrzavanja. Takvo meso ne mora automatski da bude nebezbedno, ali će ti delovi posle pripreme verovatno biti suvi i bezukusni.

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