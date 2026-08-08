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Zaljubljenost na radnom mestu često se čini bezazlenom, ali jedna bivša zaposlena na kruzeru otkrila je mračnu stranu takvih veza na brodu, nazivajući ih receptom za katastrofu.

Iako se život na moru, uz predivne predele i neograničene količine pića, može činiti kao idealna romantična kulisa, postoje i ozbiljne negativne strane o kojima se retko govori. To tvrdi Lusi Sauterton iz Birmingema, koja je sa samo 19 godina započela svoju karijeru na kruzeru kao maserka. Prema njenom iskustvu, simpatije na poslu možda jesu zabavan način da prođe vreme, ali na kruzeru nose mnogo veći rizik.

Lusi ističe ključnu razliku između kancelarijske romanse i one na brodu. "Spavati s kolegom na kruzeru vrlo je različito od spavanja s kolegom na kopnu", objašnjava ona. "Naravno, i u kancelariji svi vole malo da tračare i znaju ko šta radi. Ali na kraju radnog dana, vi odlazite kući svojim prijateljima i porodici, ljudima koji su potpuno odvojeni od vašeg poslovnog okruženja. Svi volimo kancelarijsku dramu, sve dok nismo mi u njenom centru. Na brodu je situacija potpuno drugačija”.

"Kada odete da radite na kruzeru, ostavljate svoje prijatelje i porodicu kod kuće. To znači da ljudi s kojima radite postaju vaši novi prijatelji, vaša nova porodica i sve između", deli Lusi. "Sve svoje socijalne i emocionalne potrebe zadovoljavaćete unutar te jedne, iste grupe ljudi." Na brodu nema bega od tih ljudi, oni su vaša jedina podrška i jedini izvor socijalne interakcije.

Osim što su vam prijatelji, oni su i vaš radni tim. To su ljudi koje želite da impresionirate ako vam je posao na kruzeru važan za karijeru i želite da napredujete. A to, prema Lusi, znači samo jedno – bega nema. "Ne postoji beg od ljudi s kojima radite jer na brodu radite svaki dan. Viđaćete te ljude svakodnevno i, naravno, svi će hteti da pričaju o novoj vezi koja se rađa između vas i 'onog nekog'", prenosi Večernji.hr.

Lusi priznaje da je sve sjajno dok romansa cveta i stvari idu po planu. "Očito je neverovatno kada je sve dobro. Zabavno je pričati kolegama: 'Bože, radili smo ovo, bilo je super, odlično smo se proveli'. Uzbudljivo je i videti svoju simpatiju na poslu, to unosi malo radosti u dan." Međutim, problemi nastaju kada veza krene nizbrdo.

"Kada razgovori s članovima tima postanu: 'Jako sam tužna i razočarana' ili 'Stvarno sam ga/je povredila', tada situacija postaje komplikovana. Ne možete da pobegnete od te osobe. Primorani ste da je viđate svaki dan sledeća četiri meseca", upozorava ona. "Tada stvari postaju zeznute." Na kraju, Lusi zaključuje s mišlju s kojom mnogi mogu da se poistovete: "Znate šta? Da možemo da kontrolišemo u koga ćemo se zaljubiti, zar život ne bi bio bukvalno 20 puta lakši?"

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