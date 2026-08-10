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Tokom leta sto je često mesto na kojem se hrana zadrži mnogo duže nego što bismo smeli – od ručka koji ostane nakon porodičnog okupljanja do salate koja satima stoji uz roštilj.

Međutim, visoke temperature stvaraju idealne uslove za brzo razmnožavanje bakterija, pa ono što je bilo potpuno bezbedno za jelo može za relativno kratko vreme postati rizik za zdravlje.

Trpeza Foto: Shutterstock

Posebno treba biti oprezan sa namirnicama koje sadrže meso, jaja, mleko, ribu i druge kvarljive sastojke. Tokom vrelih dana pravilo je jednostavno: ako nešto mora da se čuva u frižideru, ne bi trebalo dugo da ostane na stolu.

Opšte pravilo bezbednosti je da kvarljivu hranu ne treba ostavljati na sobnoj temperaturi duže od 2 sata, ali kada temperatura pređe 32 stepena, taj period se skraćuje na samo jedan sat, jer se bakterije u toplim uslovima mnogo brže razmnožavaju.

VIDEO: Koja hrana je najbolja za vrele letnje dane: