Recept za domaći kečap bez konzervansa i aditiva: Savršeno je gust i ukusniji od kupovnog - pravi se jednom, jede cele godine!
Ako ste ikada probali pravi domaći kečap, znate da mu nema ravnog. Ovaj recept za kečap vraća nas u vreme kada su domaćice zimnicu spremale s posebnom pažnjom, a paradajz mirisao na sunce i leto. Bez konzervansa, bez skrivenih sastojaka – samo prirodan, bogat ukus koji oplemenjuje svako jelo!
Domaći kečap nije samo dodatak pici, pica-rolatu, pomfritu ili roštilju – on je pravi mali luksuz u svakodnevnoj kuhinji. Upravo zato ovaj recept za domaći kečap postaje sve popularniji, jer nudi savršenu ravnotežu slatkog, kiselog i začinjenog ukusa.
Recept za domaći kečap bez konzervansa
Sastojci:
3 kg zrelog paradajza
2 glavice crnog luka
3 čena belog luka
100 g šećera
2 kašike soli
100 ml sirćeta
1 kašičica mlevenog bibera
1 kašičica mlevene paprike
prstohvat cimeta
2 lovorova lista
Priprema:
Paradajz dobro operite, isecite na krupnije komade i stavite da se kuva dok ne omekša i pusti sok. Crni i beli luk očistite, sitno iseckajte i dodajte u šerpu, pa nastavite s kuvanjem dok se svi sastojci ne sjedine i potpuno ne omekšaju.
Kada smesa postane dovoljno mekana, sklonite je sa ringle i izblendajte ili propasirajte kako biste dobili glatku teksturu. Potom je procedite kako biste uklonili semenke i kožicu.
Vratite sos na laganu vatru, dodajte šećer, so, sirće i začine, pa kuvajte uz povremeno mešanje dok se ne zgusne. Kako se bude ukuvavao, domaći kečap će dobijati punu aromu i karakterističan miris prave domaće zimnice.
Na kraju izvadite lovorov list i vruć kečap sipajte u sterilisane tegle. Dobro ih zatvorite i ostavite da se postepeno ohlade kako bi se kečap što duže očuvao.
Kada ga jednom probate, ovaj domaći kečap postaće jedan od onih recepata kojima ćete se vraćati iz godine u godinu.
(Kurir.rs/Žena)
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