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Ako ste ikada probali pravi domaći kečap, znate da mu nema ravnog. Ovaj recept za kečap vraća nas u vreme kada su domaćice zimnicu spremale s posebnom pažnjom, a paradajz mirisao na sunce i leto. Bez konzervansa, bez skrivenih sastojaka – samo prirodan, bogat ukus koji oplemenjuje svako jelo!

Domaći kečap nije samo dodatak pici, pica-rolatu, pomfritu ili roštilju – on je pravi mali luksuz u svakodnevnoj kuhinji. Upravo zato ovaj recept za domaći kečap postaje sve popularniji, jer nudi savršenu ravnotežu slatkog, kiselog i začinjenog ukusa.

Recept za domaći kečap bez konzervansa

Sastojci:

3 kg zrelog paradajza

2 glavice crnog luka

3 čena belog luka

100 g šećera

2 kašike soli

100 ml sirćeta

1 kašičica mlevenog bibera

1 kašičica mlevene paprike

prstohvat cimeta

2 lovorova lista

Domaći kečap Foto: Profimedia

Priprema:

Paradajz dobro operite, isecite na krupnije komade i stavite da se kuva dok ne omekša i pusti sok. Crni i beli luk očistite, sitno iseckajte i dodajte u šerpu, pa nastavite s kuvanjem dok se svi sastojci ne sjedine i potpuno ne omekšaju.

Kada smesa postane dovoljno mekana, sklonite je sa ringle i izblendajte ili propasirajte kako biste dobili glatku teksturu. Potom je procedite kako biste uklonili semenke i kožicu.

Vratite sos na laganu vatru, dodajte šećer, so, sirće i začine, pa kuvajte uz povremeno mešanje dok se ne zgusne. Kako se bude ukuvavao, domaći kečap će dobijati punu aromu i karakterističan miris prave domaće zimnice.

Na kraju izvadite lovorov list i vruć kečap sipajte u sterilisane tegle. Dobro ih zatvorite i ostavite da se postepeno ohlade kako bi se kečap što duže očuvao.

Kada ga jednom probate, ovaj domaći kečap postaće jedan od onih recepata kojima ćete se vraćati iz godine u godinu.

(Kurir.rs/Žena)

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