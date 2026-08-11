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Ako ste primetili da jeparadajz ove godine porastao do pune veličine, ali nikako da pocrveni, razlog možda nije nedostatak vode ili loša nega. Stručnjaci objašnjavaju da visoke temperature mogu da zaustave prirodni proces sazrevanja, zbog čega plodovi ostaju zeleni ili narandžasti mnogo duže nego inače.

Ipak, postoji jednostavno rešenje koje može da sačuva rod.

Vrućina zaustavlja promenu boje

Prema rečima Holi sa Instagram stranice Garden Tendencies, kada se temperatura duže vreme zadrži iznad oko 29,5 stepeni Celzijusa, paradajz prestaje da proizvodi pigmente odgovorne za crvenu boju.

"Kada temperatura ostane iznad 29,5 stepeni, biljka prestaje da stvara pigment koji paradajzu daje crvenu boju. Tada plodovi ostaju puni, ali "zaglavljeni" između zelene i narandžaste boje i ne mogu potpuno da sazru na biljci", objasnila je ona.

Mnogi zbog toga ostavljaju paradajz na stabljici, čekajući da pocrveni, ali stručnjaci smatraju da to nije najbolje rešenje.

Paradajz Foto: Noel Mallia / Alamy / Profimedia

Kada je pravo vreme za berbu?

Ako plod počne makar blago da menja boju, odnosno pojavi se prvo rumenilo, preporuka je da ga tada uberete i ostavite da sazri u kući.

"Uberite paradajz čim primetite prve tragove boje i ostavite ga da sazri na kuhinjskom pultu. Razlika u ukusu u odnosu na paradajz koji je potpuno sazreo na biljci manja je od jedan odsto", navodi Holi.

Zašto paradajz ne sazreva na velikoj vrućini?

Za pravilno sazrevanje paradajzu najviše odgovaraju temperature između 21 i 24 stepena Celzijusa.

Kada temperatura poraste na 29 do 32 stepena, biljka usporava ili potpuno prekida proizvodnju likopena i karotena - pigmenata koji plodu daju karakterističnu crvenu i narandžastu boju.

Zbog toga paradajz može spolja da deluje kao da sazreva, dok unutrašnjost ostaje zelena, prenosi Blic.

Šta uraditi ako su najavljene ekstremne vrućine?

Stručnjaci savetuju da, ukoliko meteorolozi najavljuju dugotrajan toplotni talas, uberete sve plodove koji su već počeli da menjaju boju.

Na sobnoj temperaturi oni će bez problema završiti proces sazrevanja, a tako ćete izbeći da zbog ekstremne vrućine ostanu nedozreli na biljci.

VIDEO: Kako da lako oljuštite paradajz: