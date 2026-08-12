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Kraj leta često ostavi baštu punu paradajza koji nije stigao da pocrveni. Umesto da ga ostavite da propadne, od čvrstih zelenih plodova možete napraviti zimnicu koja će tokom hladnijih meseci biti odličan dodatak ručku.

Zeleni paradajz pripremljen na ovaj način potpuno je drugačiji od klasične turšije. Kratko se zapeče, a zatim se kombinuje sa belim lukom, peršunom, celerom i ljutim papričicama. Posle jednog dana provedenog u aromatičnom prelivu, svi ukusi se povežu, a paradajz dobije onu karakterističnu kiselo-pikantnu notu zbog koje se savršeno slaže uz meso, pasulj, krompir ili domaću proju.

Posebna prednost ovog recepta jeste to što možete sami da odredite koliko će zimnica biti ljuta. Ako volite ozbiljno pikantne zalogaje, zadržite veću količinu papričica, a za blažu verziju jednostavno ih stavite manje.

Sastojci

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Za pripremu vam je potrebno:

5 kg sitnog zelenog paradajza

25 ljutih papričica

3 do 4 veće glavice belog luka

1 veza peršuna

1 veza lista celera

Za preliv:

500 ml ulja

500 ml sirćeta

200 ml vode

200 g šećera

1 šoljica soli

1 kesica konzervansa Birajte sitne i čvrste plodove Za ovu zimnicu najbolje je koristiti manji, potpuno čvrst zeleni paradajz. Takvi plodovi lakše zadržavaju oblik tokom pripreme, a kasnije se i lepše slažu u tegle. Paradajz najpre dobro operite i osušite. Sitnije primerke možete ostaviti cele, dok veoma krupne možete preseći. Poređajte ih u pleh, pa stavite u rernu zagrejanu na oko 220 stepeni. Ovde je važno da ih ne ispečete potpuno. Potrebno je samo kratko zagrevanje, dok kožica na pojedinim mestima ne počne blago da se odvaja. Upravo ovaj korak daje zimnici drugačiju teksturu i ukus u odnosu na klasično ukiseljen paradajz. Papričice daju poseban šmek

Zeleni paradajz za zimnicu Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Dok se paradajz zagreva, pripremite ljute papričice. Kratko ih zapecite na ringli ili odgovarajućoj ploči, tek toliko da dobiju tragove pečenja. Nije potrebno da ih ljuštite kao paprike za ajvar. Kada se malo prohlade, odstranite peteljke i isecite ih na nekoliko delova. Zapečeni paradajz prebacite u veliku šerpu ili dublju posudu. Dodajte papričice, sitno iseckan beli luk, peršun i listove celera. Već u ovom trenutku povrće počinje da preuzima intenzivnu aromu belog luka i začinskog bilja. Preliv koji povezuje sve ukuse U posebnu šerpu sipajte vodu, sirće i ulje, pa dodajte so i šećer. Zagrevajte dok tečnost ne provri i dok se šećer i so potpuno ne istope. Nakon toga sklonite sa šporeta i ostavite da se preliv sasvim ohladi. Kada više nije topao, dodajte konzervans i dobro promešajte. Dobijenim prelivom prelijte paradajz, papričice i začinsko bilje. Nemojte odmah puniti tegle

Ovo je deo recepta koji ne treba preskakati.

Povrće u prelivu ostavite da odstoji približno 24 sata. Za to vreme nekoliko puta ga pažljivo promešajte kako bi svaki komad paradajza bio obavijen marinadom i upio dovoljno ukusa.

Tek narednog dana pripremite čiste tegle.

Paradajz slažite što kompaktnije, a između plodova rasporedite komadiće papričica, beli luk, peršun i celer.

Kada napunite tegle, dolijte preliv u kojem je povrće odstajalo tako da sadržaj bude dobro prekriven, a zatim ih čvrsto zatvorite.

Gotovu zimnicu čuvajte na hladnom i tamnom mestu.

Može i blaža verzija

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Ako vam 25 ljutih papričica zvuči kao ozbiljan izazov, nema potrebe da odustanete od recepta.

Njihovu količinu možete prilagoditi ukusu ukućana. Stavite nekoliko ljutih papričica samo zbog arome, a ostatak izostavite. Tako ćete dobiti kiselu, mirisnu i začinjenu zimnicu bez previše ljutine.

Ljubitelji jačih ukusa, s druge strane, verovatno neće želeti ništa da menjaju.

Video: Kako da lako oljuštite paradajz