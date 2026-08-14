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Velikogospojinski post počinje 14. avgusta i traje do praznika Uspenja Presvete Bogorodice, 28. avgusta. Reč je o najkraćem od četiri velika godišnja posta, ali i jednom od najstrožih, pa mnogima upravo planiranje obroka unapred olakšava da se tokom dve nedelje pridržavaju pravila posta, a da jelovnik ipak ostane raznovrstan i ukusan.

Srpska pravoslavna crkva navodi da se Gospojinski post posti na vodi, osim subotom i nedeljom, kada su dozvoljeni ulje i vino, dok se na Preobraženje, 19. avgusta, jede riba.

Velika Gospojina Foto: Profimedia

Važno je, međutim, imati na umu da post nije dijeta niti program za „detoksikaciju“ organizma. Njegova suština u pravoslavnoj tradiciji nije samo uzdržavanje od hrane životinjskog porekla, već i duhovni post, molitva, smirenje i uzdržavanje od loših misli i dela.

Ako vam nedostaje ideja šta da pripremate iz dana u dan, jednostavan jelovnik može da pomogne da obroci budu organizovani, zasitni i prilagođeni pravilima posta.

Prva nedelja posta

Petak, 14. avgust – na vodi

Za doručak možete pripremiti ovsenu kašu sa suvim voćem, bez mleka i dodatih masnoća. Ručak može da bude lagana čorba od sezonskog povrća uz kuvani krompir začinjen peršunom i drugim začinskim biljem. Za večeru su dovoljni hleb, malo meda i čaj.

Subota, 15. avgust – na ulju

Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

Vikendom izbor postaje nešto širi. Dan možete početi posnom pitom sa krompirom, dok za ručak možete pripremiti prebranac i svežu salatu. Posna testenina sa povrćem jednostavno je rešenje za večeru.

Nedelja, 16. avgust – na ulju

Za doručak mogu da posluže posne prženice ili hleb sa domaćim džemom. Musaka od krompira i povrća može biti glavno jelo, dok je rižoto sa pečurkama dobra ideja za laganiju večeru.

Ponedeljak, 17. avgust – na vodi

Kuvani kukuruz može biti brz doručak, a za ručak pripremite grašak sa šargarepom bez ulja. Dan možete završiti svežim voćem i manjom količinom orašastih plodova.

Utorak, 18. avgust – na vodi

Hleb i ajvar bez ulja mogu biti jednostavan jutarnji obrok. Za ručak napravite krompir iz rerne bez dodatne masnoće uz paradajz salatu, dok za večeru možete skuvati pirinač na vodi sa cimetom i malo voća.

Preobraženje donosi ribu

Foto: DUSAN ZIDAR/Shutterstock

Sreda, 19. avgust, razlikuje se od ostalih dana posta jer se tada obeležava Preobraženje Gospodnje. Bez obzira na to kog dana u sedmici praznik pada, prema pravilima posta dozvoljena je riba.

Pastrmka sa roštilja ili iz rerne, uz krompir i salatu, može biti centralni obrok tog dana, dok za večeru možete pripremiti posnu pitu sa jabukama.

Četvrtak, 20. avgust – na vodi

Voćna salata dobra je za početak dana. Sočivo, boranija ili druga mahunarka kuvana bez masnoće može biti ručak, a za večeru pripremite pirinač sa začinskim biljem.

Druga nedelja Petak, 21. avgust – na vodi

Za doručak hleb i paradajz, za ručak gusta čorba od bundeve, a za večeru pečene jabuke sa orasima predstavljaju jednostavnu kombinaciju za ceo dan.

Subota, 22. avgust – na ulju

Foto: printscreen/youtube/Marinina kuhinja / Marina's Kitchen

Posna proja sa spanaćem može da bude odličan doručak. Za ručak pripremite paprike punjene pirinčem i povrćem, a uveče posne palačinke sa džemom.

Nedelja, 23. avgust – na ulju

Pogača ili druga posna peciva mogu otvoriti dan, dok krompir salata sa crnim lukom i grilovanim povrćem predstavlja jednostavan ručak. Za večeru možete napraviti špagete sa paradajz sosom.

Ponedeljak, 24. avgust – na vodi

Voće i žitarice mogu biti prvi obrok, sataraš pripremljen bez ulja ručak, a kuvana pšenica sa orasima večera.

Utorak, 25. avgust – na vodi

Hleb sa domaćim pekmezom dovoljan je za lagan doručak. Za ručak napravite čorbu od zelja, spanaća ili koprive, dok za večeru možete poslužiti bareni krompir i sveže povrće.

Sreda, 26. avgust – na vodi

Banana i nekoliko badema mogu biti praktičan doručak. Za ručak pripremite pečene paprike sa pirinčem, bez dodatog ulja, dok večernji obrok može biti sasvim jednostavan – čaj, voće ili posno pecivo pripremljeno bez masnoće.

Četvrtak, 27. avgust – poslednji dan posta

Nutricionistkinja Sandra Milošević o namirnicama tokom posta Foto: Ingram Publishing, Ingram Publishing / Alamy / Profimedia

Poslednjeg dana mogu se birati lagani obroci od kuvanog povrća, krompira, pirinča, mahunarki i voća. Velikogospojinski post završava se praznikom Uspenja Presvete Bogorodice, 28. avgusta.

Nije sve u tanjiru

Iako je plan obroka koristan, crkveno shvatanje posta ne završava se izborom namirnica. SPC naglašava da post ima telesnu i duhovnu stranu, pa uzdržavanje od određene hrane treba da prati i uzdržavanje od svađe, loših misli i postupaka.

Video: Sve o Gospojinskom postu