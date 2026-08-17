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Srpska pravoslavna crkva i vernici 19. avgusta obeležavaju Preobraženje Gospodnje, veliki hrišćanski praznik koji u narodu simbolizuje promenu, novi početak i trenutak kada bi čovek trebalo da ostavi iza sebe ono što ga opterećuje.

A upravo je za žene vezan jedan stari običaj koji se i danas prepričava. Kaže se da uoči Preobraženja žena treba da zamisli ono što najviše želi i oko ruke veže konac.

Žene vezuju crveni ili beli konac

Prema narodnom verovanju, uveče pred praznik žena treba da uzme crveni ili beli konac, veže ga oko ruke i dok to radi u sebi zamisli jednu želju.

Ne treba je izgovarati naglas niti pričati drugima šta je poželela.

A odgovor bi, prema starom verovanju, trebalo da stigne već na Preobraženje.

Ako konac tokom dana ostane čitav i ne prekine se, to se smatra dobrim znakom verovalo se da postoje velike šanse da se ono što je žena poželela ostvari.

Naravno, ovo nije crkveno pravilo već narodni običaj koji se generacijama prenosio među ženama, posebno u pojedinim krajevima Srbije.

Verovanje uoči Preobraženja Foto: Shutterstock

Dan kada se „preobražavaju gora i voda“

Za Preobraženje se od davnina govori da je trenutak kada leto polako počinje da ustupa mesto jeseni. Otuda i poznato narodno verovanje da se tada „preobražavaju gora i voda“.

Žene su ovaj praznik nekada doživljavale i kao priliku da simbolično preseku sa onim što ih muči. Verovalo se da nije dobro provesti dan u suzama, svađi i teškim mislima, već ga treba dočekati mirno i sa lepim namerama.

Na Preobraženje se jede grožđe

Još jedan običaj koji se održao jeste osveštavanje grožđa. U mnogim porodicama nekada se čekalo upravo Preobraženje da bi se prvi put probalo grožđe iz nove berbe.

Praznik pada tokom Gospojinskog posta, pa je trpeza posna, dok je riba dozvoljena.

Postoji i verovanje da na Preobraženje ne treba prespavati dan, jer će onaj ko to učini navodno biti pospan tokom čitave godine.

Ali među ženama je ipak najzanimljiviji običaj koji počinje prethodne večeri: konac oko ruke, jedna tajna želja i čekanje znaka.

Zato se kaže ako postoji nešto što već dugo priželjkujete, uoči Preobraženja dobro razmislite šta ćete poželeti. Prema starom verovanju, žena treba da poželi samo jednu stvar onu koja joj je zaista na srcu.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Počeo je Gospojinski post