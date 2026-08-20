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Ako volite domaću zimnicu, ali vam se ne provodi pola dana pored šporeta, mleveni paradajz bez kuvanja može biti odličan izbor. Priprema je jednostavna, sastojaka je malo, a najveći deo posla svodi se na čišćenje i mlevenje paradajza.

Ovakav paradajz može kasnije da se koristi za pripremu raznih jela, sosova, čorbi i variva, pa je praktično imati nekoliko flaša spremnih za hladnije dane.

Potrebni sastojci

Foto: Shutterstock

5 kg paradajza

3 supene kašike soli

1 supena kašika šećera

1 konzervans Priprema Paradajz najpre dobro operite, a zatim ga oljuštite. Očišćene plodove sameljite mašinom za meso ili drugim uređajem koji koristite za pripremu zimnice. U samleveni paradajz dodajte tri supene kašike soli, jednu supenu kašiku šećera i konzervans. Sve dobro promešajte kako bi se so, šećer i konzervans ravnomerno rasporedili i potpuno rastvorili u paradajzu. Flaše moraju biti čiste

Foto: Profimedia

Pripremljeni mleveni paradajz sipajte u prethodno oprane i sterilizovane flaše. Dobro ih zatvorite i odložite na odgovarajuće mesto.

Prednost ovog recepta je upravo u tome što paradajz ne mora da se kuva, pa nema dugog krčkanja i dodatnog zagrevanja kuhinje tokom toplih letnjih dana.

Video: Kako lako oljuštiti paradajz