Napravite mleveni paradajz bez kuvanja od 5 kilograma paradajza. Jednostavan recept sa solju, šećerom i konzervansom za domaću zimnicu.
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Mleveni paradajz bez kuvanja: Jednostavan recept za domaću zimnicu koji svima uspeva očas posla
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Ako volite domaću zimnicu, ali vam se ne provodi pola dana pored šporeta, mleveni paradajz bez kuvanja može biti odličan izbor. Priprema je jednostavna, sastojaka je malo, a najveći deo posla svodi se na čišćenje i mlevenje paradajza.
Ovakav paradajz može kasnije da se koristi za pripremu raznih jela, sosova, čorbi i variva, pa je praktično imati nekoliko flaša spremnih za hladnije dane.
Potrebni sastojci
Foto: Shutterstock
- 5 kg paradajza
- 3 supene kašike soli
- 1 supena kašika šećera
- 1 konzervans
Priprema
- Paradajz najpre dobro operite, a zatim ga oljuštite. Očišćene plodove sameljite mašinom za meso ili drugim uređajem koji koristite za pripremu zimnice.
- U samleveni paradajz dodajte tri supene kašike soli, jednu supenu kašiku šećera i konzervans.
- Sve dobro promešajte kako bi se so, šećer i konzervans ravnomerno rasporedili i potpuno rastvorili u paradajzu.
Flaše moraju biti čiste
Foto: Profimedia
Pripremljeni mleveni paradajz sipajte u prethodno oprane i sterilizovane flaše. Dobro ih zatvorite i odložite na odgovarajuće mesto.
Prednost ovog recepta je upravo u tome što paradajz ne mora da se kuva, pa nema dugog krčkanja i dodatnog zagrevanja kuhinje tokom toplih letnjih dana.
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