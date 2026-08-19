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Kada je Kejsi O’Konor izgubila majku, prva osoba kojoj se obratila za pomoć u borbi sa tugom bila je njena rođaka Alana. Njih dve bile su nerazdvojne od detinjstva, a Alana i njena majka Dona bile su Kejsi najveći oslonac. Međutim, 2020. godine njen život se potpuno promenio kada je saznala šokantnu porodičnu tajnu da je njena majka navodno imala aferu sa suprugom svoje sestre, a Alana je zapravo bila njena polusestra.

Muškarac kojeg je Kejsi celog života poznavala kao teču, zapravo je bio njen biološki otac. DNK test je to potvrdio u februaru 2025. godine. Kejsi (37) kaže da joj je trebalo vremena da prihvati istinu

„Pomiriti se sa svime što se dogodilo bio je proces koji i dalje traje, ali u svemu tome postoji i nešto neočekivano lepo. Jedna pozitivna stvar koja je proizašla iz svega jeste saznanje da je moja najbolja prijateljica iz detinjstva zapravo sve vreme bila moja sestra.

„To je objasnilo našu snažnu povezanost i približilo nas na potpuno novom nivou.“

1/7 Vidi galeriju Kejsi OKonor saznala da joj je teča otac Foto: Instagram

Od detinjstva su bile nerazdvojne

Kejsi i Alanu porodica i prijatelji su često opisivali kao „dve graške u mahuni“. Njihove majke bile su sestre i živele su jedna pored druge, pa su devojčice praktično odrastale zajedno.

„Naše mame su bile sestre i živele smo jedna pored druge. Ako nisam bila kod nje, nema sumnje da biste Alanu pronašli kod mene. Čak smo i ličile jedna na drugu i stalno su nas mešali i govorili da smo bliznakinje. Bilo mi je mnogo lakše što sam imala najbolju prijateljicu tako blizu, posebno zato što život nije uvek bio lak prema nama.“

Alanin otac Brus poginuo je u saobraćajnoj nesreći na motociklu dok su devojčice još bile male.

Ubrzo nakon toga, Kejsinoj majci Lindi dijagnostikovana je autoimuna bolest.

„Zbog toga joj je često bilo loše, ali Alana – i njena mama, moja tetka Dona – uvek su bile uz nas.

„Nažalost, kako su godine prolazile, mami je bilo sve gore i kada sam imala 27 godina, 2017, preminula je.

„Bilo je užasno, ali mi je laknulo što više nije trpela bol.“

Tetka joj je bila najveći oslonac nakon majčine smrti

Nakon Lindine smrti, cela porodica se okupila oko Kejsi, a Dona joj je pružala ogromnu podršku i pomogla u organizaciji sahrane.

„Osećala sam se veoma srećno što je imam i često sam joj to govorila. Obećala mi je: ‘Uvek ću biti tu za tebe’, što mi je mnogo značilo.“

Tri godine kasnije, 2020, Alana je pozvala Kejsi dok je bila na poslu.

„To nije bilo ništa neobično. Čule smo se gotovo svakog dana, ali ovog puta je Alana zvučala drugačije. Rekla mi je da odem negde gde je tiho jer ima nešto važno da mi kaže. Alana mi je otkrila da joj je moja tetka Dona rekla nešto potpuno ludo – da misli da bismo nas dve mogle biti polusestre. Bila sam zatečena.“

Sumnja koja je godinama tinjala

Alana je objasnila Kejsi da je njena majka sumnjala da je Linda imala odnos sa njenim mužem Brusom. Kejsi u početku nije mogla da poveruje u to.

„Mama je boravila kod njih u periodu kada je zatrudnela, ali sve što sam mogla bilo je da se nasmejem.

„Bilo je toliko neverovatno da jednostavno nisam verovala da je istina. Želela sam da o tome razgovaram sa tatom, ali sam ga mnogo volela i nisam želela da ga povredim. Delovalo mi je potpuno suludo da bi moja mama imala aferu sa mužem svoje sestre.“

Kejsi je narednih nekoliko godina pokušavala da potisne tu priču, ali sumnja joj nije davala mira.

Tek 2024. godine, kada je imala 34 godine, odlučila je da ponovo istraži porodičnu tajnu.

Tada joj je dijagnostikovan PMDD, odnosno predmenstrualni disforični poremećaj, težak hormonski poremećaj raspoloženja, a tokom terapije počela je detaljnije da razmišlja o svom zdravlju i porodičnoj istoriji bolesti.

Shvatila je da postoje velike praznine u onome što zna o svom biološkom poreklu.

Želela je odgovore, kako zbog svog zdravlja, tako i zbog sopstvenog identiteta, pa je konačno odlučila da otkrije istinu.

„On je moj tata bez obzira na sve“

„Sela sam sa tatom i rekla mu: ‘Alana mi je rekla da je mama možda imala aferu sa ujakom Brusom i da bi on mogao biti moj biološki otac.’

„Na moje iznenađenje, ozbiljno je klimnuo glavom i rekao da je i sam dugo sumnjao u to. Bila sam šokirana. Objasnio mi je da vreme kada sam začeta nije bilo potpuno jasno, jer je mama tada boravila kod Done. Rekla sam mu da je on i dalje moj tata bez obzira na sve, ali oboje smo želeli odgovore.“

Kejsi i njen otac naručili su DNK test preko interneta, a zatim poslali uzorke pljuvačke.

Narednih osam nedelja proveli su u neizvesnosti čekajući rezultate.

DNK test potvrdio ono čega se plašila

U februaru 2025. godine Kejsi je dobila rezultate. Test je pokazao da ona i muškarac kojeg je celog života smatrala ocem nisu biološki povezani.

„Iako sam sumnjala da bi tako nešto moglo da se dogodi, ipak je bio ogroman šok.

„Pozvala sam ga da mu saopštim rezultate, a on mi je rekao: ‘Sa moje strane se ništa ne menja. Uvek ćeš biti moja ćerka.’ Rekla sam mu da ga volim. Bila sam u suzama.“

Kejsi je zatim saopštila Alani šta su pokazali rezultati. I Alana je uradila DNK test, a nekoliko nedelja kasnije njih dve su zajedno otvorile rezultate.

Ono što su pročitale potvrdilo je najveću porodičnu tajnu.

„Rezultati su pokazali da smo povezane – Alana je bila moja sestra! Na trenutak nijedna od nas nije ništa rekla. Znali smo da moramo da razgovaramo sa porodicom jer je ovo bio ogroman šok.“

Porodica se okupila u Doninoj kući dok je Kejsi pokušavala da prihvati novu stvarnost.

Posebno joj je teško padala činjenica da su Dona i Linda bile najbolje prijateljice, a da je Dona gotovo sve vreme bila uz Lindu dok je ona boravila u bolnici.

„Kako je mama mogla da joj uradi tako nešto?

„Bolelo me je saznanje da na neka pitanja nikada nećemo dobiti odgovor. Brinula sam i kako će se Dona osećati sada kada su njene sumnje potvrđene.“

Ipak, kada je stigla pred kuću, Dona ju je odmah zagrlila.

„Čim sam stigla do ulaznih vrata, privukla me je u zagrljaj, što mi je predstavljalo veliko olakšanje.

„Naravno, bilo je još teže jer o svemu tome nisam mogla da razgovaram sa mamom i ujakom Brusom, ali sam Doni rekla da osećam ljutnju i ogorčenost prema mami.“

Dona ju je, međutim, iznenadila svojom reakcijom.

„Bila je veoma spremna da oprosti. Rekla je: ‘Ljudi greše. Opraštam joj – i Brusu.’

„Bila sam potpuno dirnuta njenom saosećajnošću.“

Danas svoju sestru vidi kao da je oduvek bila uz nju

Kejsi kaže da je otkrivanje istine, uprkos svemu, na kraju dodatno povezalo porodicu.

„Tata i ja počeli smo da provodimo još više vremena zajedno, šetajući mog psa i odlazeći na kafu. Što se Alane i mene tiče, bliske smo kao i uvek.“

Alana joj je rekla da nema osećaj da su propustile godine koje bi provele kao sestre, jer su se oduvek ponašale upravo tako.

„Kaže da nema osećaj da smo nešto propustile time što nismo znale da smo sestre, jer smo celog života bile kao sestre. I u pravu je.“

Kejsi danas otvoreno govori o porodičnoj tajni i ne oseća sram zbog onoga što se dogodilo.