Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ajvar je jedan od nezaobilaznih specijaliteta balkanske zimnice, a u Makedoniji se njegova priprema već generacijama pretvara u pravi porodični ritual. Dobar domaći ajvar ne traži mnogo sastojaka, ali zahteva kvalitetnu papriku, strpljenje i dovoljno vremena da se lagano uprži.

Za razliku od pinđura, u koji se dodaju patlidžan i drugi sastojci, ili ljutenice koja može sadržati paradajz i ljutu papriku, klasičan ajvar priprema se prvenstveno od mesnatih crvenih paprika.

Foto: stivog / Alamy / Profimedia

Ako želite pun, intenzivan ukus i kremastu strukturu, najvažnije je da paprike dobro ispečete, očistite i ostavite da se temeljno ocede pre mlevenja.

Sastojci za domaći makedonski ajvar

Za oko 5 kilograma paprika potrebno je:

5 kg crvenih paprika

250 ml ulja

1 kašika soli

1 kašika vinskog sirćeta

1 kašičica šećera

Količine možete proporcionalno povećavati u zavisnosti od toga koliko ajvara želite da napravite.

Pojedine domaćice čekaju da padne cena paprike da bi pripremale zimnicu Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Paprike dobro operite i obrišite, pa ih ispecite sa svih strana dok kožica ne potamni i počne lako da se odvaja. Pečene paprike stavljajte u kesu ili poklopljenu posudu kako bi se potparile i lakše oljuštile. Kada se malo prohlade, skinite kožicu, očistite ih od peteljki i semenki, a zatim ih ostavite da se cede preko noći. Ovo je jedan od najvažnijih koraka, jer će dobro oceđene paprike kasnije zahtevati manje prženja, a ajvar će biti gušći. Sutradan paprike sameljite na mašini za meso. Najbolje je da ne budu sasvim sitno samlevene, već da zadrže malo teksture. Šerpu blago premažite uljem, sipajte samlevene paprike i stavite ih na srednju vatru. Mešajte oko 20 minuta. Za to vreme posebno zagrejte ulje, pa ga postepeno sipajte u paprike uz stalno mešanje. Ajvar nastavite da pržite na umerenoj vatri oko dva do tri sata od trenutka kada provri. Vreme zavisi od toga koliko su paprike vodene i koliko su se dobro ocedile. Kako da znate da je ajvar gotov?

Foto: Kurir/D.Š.

Varjačom povucite kroz sredinu šerpe. Ako iza nje ostane jasan trag i vidi se dno šerpe, ajvar je dovoljno upržen.

Pred sam kraj dodajte so, šećer i vinsko sirće, pa sve dobro promešajte.

Nemojte ga pržiti predugo, jer će ulje početi da se odvaja i izlazi na površinu. Sipanje u tegle Oko pola sata pre nego što završite ajvar, stavite čiste tegle u rernu zagrejanu na 100 stepeni.

Vruć ajvar sipajte u zagrejane tegle i odmah ih dobro zatvorite. Vratite ih u rernu i držite oko sat vremena na 75 stepeni.

Isključite rernu i ostavite tegle unutra dok se potpuno ne ohlade. Za ljuti ajvar

Foto: Miriam Heppell / Alamy / Profimedia

Ako želite pikantnu verziju, na 25 kg slatkih paprika dodajte oko 1 kg ljutih paprika. Od 25 kg paprika dobija se približno devet tegli ajvara, u zavisnosti od vrste paprika i količine vode koju sadrže.

Važno: Ne preporučuje se da odjednom pržite više od 25 kg paprika. Veća količina se teže meša, više prska i mnogo se teže ravnomerno uprži.

Video: Domaćice iz Subotice spremaju za vas ajvar