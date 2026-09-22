Slušaj vest

Za razliku od kupovnih varijanti, domaći sos možete napraviti od sastojaka koje sami birate, bez nepotrebnih dodataka.

Za pripremu su potrebni zreo paradajz, crni i beli luk, šećer, sirće i začini. Sastojci se kuvaju dok višak tečnosti ne ispari i smesa ne postane dovoljno gusta i kremasta.

Tajna dobrog domaćeg kečapa je u pravilnom balansu ukusa. Paradajz daje osnovu i prirodnu slatkoću, dok sirće donosi potrebnu kiselost, a beli i crni luk zajedno sa začinima daju karakterističnu aromu.

Pripremljeni sos može se koristiti uz pomfrit, picu, roštilj, sendviče i brojna druga jela. Ako se pravilno pripremi i čuva, domaći kečap može biti deo zimnice i uživati se u njegovom ukusu tokom cele godine.

Osim što je ukusan, domaći kečap pruža mogućnost da sami kontrolišete količinu šećera, sirćeta i začina, pa recept lako možete prilagoditi svom ukusu.

Paradajz, šareni biber u zrnu i posudica domaćeg kečapa
Domaći kečap Foto: Shutter

Sastojci:

3 kg zrelog paradajza
2 glavice crnog luka
3 čena belog luka
100 g šećera
2 kašike soli
100 ml sirćeta
1 kašičica mlevenog bibera
1 kašičica mlevene paprike
prstohvat cimeta
2 lovorova lista

Priprema:

Paradajz dobro operite, isecite na krupnije komade i stavite da se kuva dok ne omekša i pusti sok. Crni i beli luk očistite, sitno iseckajte i dodajte u šerpu, pa nastavite s kuvanjem dok se svi sastojci ne sjedine i potpuno ne omekšaju.

Kada smesa postane dovoljno mekana, sklonite je sa ringle i izblendajte ili propasirajte kako biste dobili glatku teksturu. Potom je procedite kako biste uklonili semenke i kožicu.

Vratite sos na laganu vatru, dodajte šećer, so, sirće i začine, pa kuvajte uz povremeno mešanje dok se ne zgusne. Kako se bude ukuvavao, domaći kečap će dobijati punu aromu i karakterističan miris prave domaće zimnice.

Na kraju izvadite lovorov list i vruć kečap sipajte u sterilisane tegle. Dobro ih zatvorite i ostavite da se postepeno ohlade kako bi se kečap što duže očuvao.

Kada ga jednom probate, ovaj domaći kečap postaće jedan od onih recepata kojima ćete se vraćati iz godine u godinu.

(Kurir.rs/Žena)

Ne propustiteŽenaRecept za domaći kečap bez konzervansa i aditiva: Savršeno je gust i ukusniji od kupovnog - pravi se jednom, jede cele godine!
paradajz-kecap-domaci.jpg
ŽenaKako najlakše oljuštiti paradajz za domaći kečap i sok: Trik veštih kuvarica olakšaće vam posao za tren
Domaći sok od paradajza
ŽenaItalijanski recept za domaći kečap: Toliko je slastan i ukusan da će vam svi tražiti još
profimedia0014221061.jpg
ŽenaZaboravite na kupovne soseve: Napravite sami domaći kečap, majonez i senf
Žena proverava rok trajanja na tegli majoneza

 VIDEO: Kako da lako oljuštite paradajz

00:15
kako da lako oljuštite paradajz Izvor: tiktok/boxwoodandspruce