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Za razliku od kupovnih varijanti, domaći sos možete napraviti od sastojaka koje sami birate, bez nepotrebnih dodataka.

Za pripremu su potrebni zreo paradajz, crni i beli luk, šećer, sirće i začini. Sastojci se kuvaju dok višak tečnosti ne ispari i smesa ne postane dovoljno gusta i kremasta.

Tajna dobrog domaćeg kečapa je u pravilnom balansu ukusa. Paradajz daje osnovu i prirodnu slatkoću, dok sirće donosi potrebnu kiselost, a beli i crni luk zajedno sa začinima daju karakterističnu aromu.

Pripremljeni sos može se koristiti uz pomfrit, picu, roštilj, sendviče i brojna druga jela. Ako se pravilno pripremi i čuva, domaći kečap može biti deo zimnice i uživati se u njegovom ukusu tokom cele godine.

Osim što je ukusan, domaći kečap pruža mogućnost da sami kontrolišete količinu šećera, sirćeta i začina, pa recept lako možete prilagoditi svom ukusu.

Domaći kečap Foto: Shutter

Sastojci:

3 kg zrelog paradajza

2 glavice crnog luka

3 čena belog luka

100 g šećera

2 kašike soli

100 ml sirćeta

1 kašičica mlevenog bibera

1 kašičica mlevene paprike

prstohvat cimeta

2 lovorova lista

Priprema:

Paradajz dobro operite, isecite na krupnije komade i stavite da se kuva dok ne omekša i pusti sok. Crni i beli luk očistite, sitno iseckajte i dodajte u šerpu, pa nastavite s kuvanjem dok se svi sastojci ne sjedine i potpuno ne omekšaju.

Kada smesa postane dovoljno mekana, sklonite je sa ringle i izblendajte ili propasirajte kako biste dobili glatku teksturu. Potom je procedite kako biste uklonili semenke i kožicu.

Vratite sos na laganu vatru, dodajte šećer, so, sirće i začine, pa kuvajte uz povremeno mešanje dok se ne zgusne. Kako se bude ukuvavao, domaći kečap će dobijati punu aromu i karakterističan miris prave domaće zimnice.

Na kraju izvadite lovorov list i vruć kečap sipajte u sterilisane tegle. Dobro ih zatvorite i ostavite da se postepeno ohlade kako bi se kečap što duže očuvao.

Kada ga jednom probate, ovaj domaći kečap postaće jedan od onih recepata kojima ćete se vraćati iz godine u godinu.

(Kurir.rs/Žena)

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