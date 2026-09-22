Ukusniji je od kupovnog, bez konzervansa i aditiva: Recept iz bakine kuhinje za domaći kečap
Za razliku od kupovnih varijanti, domaći sos možete napraviti od sastojaka koje sami birate, bez nepotrebnih dodataka.
Za pripremu su potrebni zreo paradajz, crni i beli luk, šećer, sirće i začini. Sastojci se kuvaju dok višak tečnosti ne ispari i smesa ne postane dovoljno gusta i kremasta.
Tajna dobrog domaćeg kečapa je u pravilnom balansu ukusa. Paradajz daje osnovu i prirodnu slatkoću, dok sirće donosi potrebnu kiselost, a beli i crni luk zajedno sa začinima daju karakterističnu aromu.
Pripremljeni sos može se koristiti uz pomfrit, picu, roštilj, sendviče i brojna druga jela. Ako se pravilno pripremi i čuva, domaći kečap može biti deo zimnice i uživati se u njegovom ukusu tokom cele godine.
Osim što je ukusan, domaći kečap pruža mogućnost da sami kontrolišete količinu šećera, sirćeta i začina, pa recept lako možete prilagoditi svom ukusu.
Sastojci:
3 kg zrelog paradajza
2 glavice crnog luka
3 čena belog luka
100 g šećera
2 kašike soli
100 ml sirćeta
1 kašičica mlevenog bibera
1 kašičica mlevene paprike
prstohvat cimeta
2 lovorova lista
Priprema:
Paradajz dobro operite, isecite na krupnije komade i stavite da se kuva dok ne omekša i pusti sok. Crni i beli luk očistite, sitno iseckajte i dodajte u šerpu, pa nastavite s kuvanjem dok se svi sastojci ne sjedine i potpuno ne omekšaju.
Kada smesa postane dovoljno mekana, sklonite je sa ringle i izblendajte ili propasirajte kako biste dobili glatku teksturu. Potom je procedite kako biste uklonili semenke i kožicu.
Vratite sos na laganu vatru, dodajte šećer, so, sirće i začine, pa kuvajte uz povremeno mešanje dok se ne zgusne. Kako se bude ukuvavao, domaći kečap će dobijati punu aromu i karakterističan miris prave domaće zimnice.
Na kraju izvadite lovorov list i vruć kečap sipajte u sterilisane tegle. Dobro ih zatvorite i ostavite da se postepeno ohlade kako bi se kečap što duže očuvao.
Kada ga jednom probate, ovaj domaći kečap postaće jedan od onih recepata kojima ćete se vraćati iz godine u godinu.
(Kurir.rs/Žena)
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