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Mnoge žene svakodnevno u torbi nose zgužvane novčanice, sitan kusur i papiriće bez reda, ne razmišljajući o tome kakvu simboliku, prema feng šuiju, takav nered može da nosi. U ovom učenju veruje se da način na koji čuvamo novac i lične stvari može da odražava i naš odnos prema finansijskoj energiji.

Zgužvane novčanice i razbacan novac po dnu torbe često se tumače kao znak nepažnje prema novcu. Prema feng šuiju, novac “voli red”, pa se savetuje da sve novčanice budu uredno složene i čuvane na jednom mestu, najčešće u novčaniku. Veruje se da ovakav mali ritual organizacije može promeniti i našu svakodnevnu naviku trošenja. Kada znamo gde nam je novac i kada ga čuvamo uredno, lakše pratimo svoje troškove i, kako pristalice feng šuija kažu, smanjujemo impulsivne kupovine.

Prema feng šuiju, novac “voli red”, pa se savetuje da sve novčanice budu uredno složene Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Još jedna česta navika koja se povezuje sa stagnacijom energije u torbi jeste čuvanje starih papira. Zaboravljeni računi, ispisane karte, cedulje i ambalaža stvaraju osećaj nagomilanosti, koji se u feng šuiju simbolično povezuje sa prošlim obavezama koje još uvek “nosimo sa sobom”.

Preporuka je da se torba povremeno raščisti i oslobodi nepotrebnih stvari. Smatra se da uredna torba donosi osećaj lakoće i preglednosti, što se prenosi i na svakodnevni život. Suština feng šuija u ovom slučaju nije u strahu, već u ideji da mali rituali reda mogu pomoći da se osećamo organizovanije, smirenije i spremnije da novcu damo jasnije mesto u svom životu.

(Kurir.rs/Najžena)

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