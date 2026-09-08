Kremasti domaći sutlijaš od pirinča i mleka poslužen u činiji

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Sutlijaš je jedna od onih jednostavnih domaćih poslastica koje mnoge vraćaju u detinjstvo. Mekan pirinač, toplo mleko i blaga aroma vanile čine ga nežnim desertom koji deca uglavnom rado jedu, a može da posluži i kao lagani doručak ili užina.

Za najmlađe je najbolje pripremiti blažu verziju, sa vrlo malo dodatog šećera i bez suvišnih dodataka. Cimet može da se doda tek u maloj količini, samo da zamiriše, dok se med koristi isključivo kod dece starije od 12 meseci.

Kremasti domaći sutlijaš od pirinča i mleka poslužen u činiji Foto: Heike Rau / Panthermedia / Profimedia

Sutlijaš za decu sa cimetom

Sastojci za 2–3 porcije:

1 l mleka

7-8 kašika okruglog pirinča

1-2 kašičice šećera ili malo meda za decu stariju od godinu dana

1 kesica vanilin šećera, po želji

malo cimeta za posipanje Priprema

Kremasti domaći sutlijaš od pirinča i mleka poslužen na tanjiru Foto: Olga Vorobeva / Alamy / Profimedia

Pirinač najpre dobro isperite pod mlakom ili hladnom vodom. U šerpu sipajte mleko i zagrevajte ga do ključanja, a zatim smanjite temperaturu i dodajte pirinač.

Kuvajte na laganoj vatri oko 20 do 25 minuta, uz povremeno mešanje, kako se pirinač ne bi zalepio za dno. Pred kraj kuvanja mešajte nešto češće, jer tada sutlijaš počinje da se zgušnjava.

Kada pirinač potpuno omekša, a mleko dobije finu, kremastu teksturu, dodajte malo šećera i vanilin šećer. Ako koristite med, najbolje je da ga umešate tekkada se sutlijaš malo prohladi i samo ako je dete starije od 12 meseci.

Gotov sutlijaš sipajte u činijice i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Pre služenja pospite sasvim malom količinom cimeta, tek toliko da dobije blagu aromu.

Kako da sutlijaš bude lepo kremast

Kremasti domaći sutlijaš od pirinča i mleka poslužen u činiji Foto: Aleksey Suvorov / Alamy / Profimedia

Za dečji sutlijaš najbolje je koristiti okrugli pirinač, jer tokom kuvanja oslobađa više skroba i daje mekšu, kremastiju teksturu. Važno je i da se kuva polako, jer će na jakoj temperaturi mleko lakše zagoreti, dok pirinač može ostati tvrd.

Nemojte čekati da sutlijaš u šerpi postane potpuno gust. Tokom hlađenja će dodatno stegnuti, pa je najbolje da ga skinete sa šporeta dok je još malo ređi nego što želite da bude prilikom služenja.

Za manju decu možete potpuno izostaviti dodatni šećer, naročito ako im ukus mleka i pirinča već odgovara. Kod starije dece po želji možete dodati i malo izgnječene banane ili drugog voća kako biste desert prirodno zasladili.

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