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Paradajz je posebno osetljiv na vlagu, plamenjaču i sivu trulež.

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Ako vaš paradajz obilno cveta, ali ne formira plodove, uzrok može biti toplotni stres, nepravilno zalivanje ili drugi uslovi koji ometaju oprašivanje i zametanje plodova.

Budući da su ekstremne vrućine mnoge biljke su stale sa daljim davanjem ploda, ali to ne znači da od njih treba da u potpunosti dignemo ruke.

Stručnjaci sa sajta Gardening Know How savetuju nekoliko jednostavnih koraka koji mogu pomoći biljkama da ponovo počnu da rađaju.

1. Zaštitite biljke od prevelike vrućine

Tokom dugotrajnih visokih temperatura cvetovi paradajza često otpadaju pre nego što dođe do zametanja plodova. Biljka je pod stresom i ne može normalno da se razvija.

Temperaturu oko biljaka možete sniziti i do 10 stepeni postavljanjem mreže za senčenje. U tu svrhu mogu poslužiti svetli čaršav, mreža za prozore, baštenska zaštitna tkanina, specijalna mreža za senčenje.

Najbolje je da se postavi sa zapadne strane biljke i delimično preko vrha kako bi se ublažilo najjače podnevno sunce.

Paradajz Foto: Shutterstock

2. Postavite malč oko paradajza

Ako već niste, sada je pravo vreme da prekrijete zemljište oko biljaka slojem malča debljine 5 do 8 centimetara.

Za to možete koristiti slamu, pokošenu travu, drvnu šušku, iseckano suvo lišće. Malč zadržava vlagu u zemljištu, sprečava pregrevanje korena i smanjuje isparavanje vode tokom vrelih dana.

3. Zalivajte obilno, ali ređe

Paradajzu više prijaju dva do tri duboka zalivanja nedeljno nego svakodnevno površno zalivanje. Duboko zalivanje podstiče korenje da raste u dubinu, gde ima više vlage i biljka je otpornija na sušu.

Zemlja treba da bude ravnomerno vlažna, ali nikako natopljena vodom.

Ako imate mogućnost, sistem „kap po kap“ je najbolje rešenje jer vodu dostavlja direktno korenu i smanjuje gubitke.

4. Pomozite oprašivanje cvetova

Tokom velikih vrućina ili u periodima bez vetra i insekata, cvetovi mogu ostati neoprašeni. Ujutru lagano protresite cvetne grane ili nežno tapnite po stabljici kako biste pomogli oslobađanje polena.

Paradajz Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Ova jednostavna mera često značajno povećava broj zametnutih plodova.

5. Ne preterujte sa azotnim đubrivom

Ako biljka ima mnogo bujnog zelenog lišća, a malo plodova, moguće je da dobija previše azota.

U tom slučaju privremeno obustavite đubriva bogata azotom i koristite preparate sa više fosfora i kalijuma, koji podstiču cvetanje i formiranje plodova.

Ako su dnevne temperature duže vreme iznad 32–35 stepeni, a noćne iznad 24 stepena, čak i zdrav paradajz može privremeno prestati da zameta plodove. Kada se vreme malo prohladi, biljke se najčešće same oporavljaju i ponovo počinju da rađaju.

Zato nemojte odustajati od biljaka koje još uvek cvetaju, uz malo nege, do kraja sezone mogu vas iznenaditi novom, bogatom berbom.

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