Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Svako ko se ikada uhvatio u koštac sa pripremom veće količine paradajza za domaći umak, salsu ili pelate, dobro zna koliko taj posao zna da bude zamoran.

Paradajz je mekan, kožica se tvrdoglavo drži, a posle desetak komada već se zapitate postoji li jednostavniji način.

Na sreću, rešenje postoji i dolazi pravo iz kuhinje None Elde, italijanske bake poznate po tradicionalnim receptima i jednostavnim kulinarskim mudrostima. Njen jednostavan trik podeljen na Instagramu ne zahteva nikakve posebne pripreme niti vrelu vodu.

U čemu je caka?

Sve što vam je potrebno jeste samo jedan oštar nož!

Nožem nežno pređite po površini paradajza uzduž celog ploda. Važno je da ne sečete duboko u meso, već da samo lagano zarežete kožicu.

Nakon toga napravite nekoliko kratkih rezova. Prstima uhvatite rub kožice – ona bi trebalo da se odvaja daleko lakše i bez ikakvog kompliciranja.

Ovaj praktičan savet uštedeće vam poprilično vremena svaki put kada se prihvatite guljenja veće količine paradajza.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kako da lako oljuštite paradajz: