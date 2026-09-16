Najpoznatija baka na internetu otkrila kako ljušti paradajz: Očas posla, bez kuvanja, potreban vam je samo jedan predmet iz kuhinje
- Italijanska baka Nona Elda otkriva jednostavan trik za guljenje paradajza bez ključale vode.
- Dovoljan je oštar nož: lagano zasecite kožicu uzduž ploda i ona će se lakše odvajati.
- Postupak štedi vreme pri pripremi većih količina paradajza za sos, salsu ili pelate.
Svako ko se ikada uhvatio u koštac sa pripremom veće količine paradajza za domaći umak, salsu ili pelate, dobro zna koliko taj posao zna da bude zamoran.
Paradajz je mekan, kožica se tvrdoglavo drži, a posle desetak komada već se zapitate postoji li jednostavniji način.
Na sreću, rešenje postoji i dolazi pravo iz kuhinje None Elde, italijanske bake poznate po tradicionalnim receptima i jednostavnim kulinarskim mudrostima. Njen jednostavan trik podeljen na Instagramu ne zahteva nikakve posebne pripreme niti vrelu vodu.
U čemu je caka?
Sve što vam je potrebno jeste samo jedan oštar nož!
Nožem nežno pređite po površini paradajza uzduž celog ploda. Važno je da ne sečete duboko u meso, već da samo lagano zarežete kožicu.
Nakon toga napravite nekoliko kratkih rezova. Prstima uhvatite rub kožice – ona bi trebalo da se odvaja daleko lakše i bez ikakvog kompliciranja.
Ovaj praktičan savet uštedeće vam poprilično vremena svaki put kada se prihvatite guljenja veće količine paradajza.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Kako da lako oljuštite paradajz: