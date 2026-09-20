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Iako se i profesionalni kuvari oslanjaju na mikrotalasne pećnice kao brze saveznike u kuhinji, od topljenja čokolade do kuvanja povrća, nisu sve namirnice pogodne za takav način zagrevanja. Mikrotalasne pećnice su šezdesetih godina donele revoluciju u domaćinstva, uštedele sate rada i stvorile celu industriju gotovih jela.

Ipak, uprkos praktičnosti, neke vrste hrane loše podnose njihovu specifičnu, intenzivnu toplotu, što može da dovede do loše teksture ili čak bezbednosnih rizika. Ovo je deset namirnica koje je bolje ne stavljati u mikrotalasnu, piše Marta Stjuart.

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Kako rade mikrotalasne pećnice

Da bismo razumeli zašto neke namirnice loše reaguju na mikrotalasnu, važno je znati kako uređaj funkcioniše. Klasične rerne uglavnom koriste konvekcijsku toplotu, odnosno kruženje vrućeg vazduha koji hranu peče od spoljnog dela prema sredini. Tosteri i roštilji koriste kratke infracrvene talase koji zapeku površinu i tako postižu hrskavost dok unutrašnjost ostaje sočna. Infracrveni talasi ne prodiru duboko, pa se i u tom slučaju hrana peče spolja prema unutra.

Mikrotalasne pećnice, za razliku od toga, zagrevaju hranu iznutra prema spolja. One emituju mikrotalasno zračenje, duže talase koji prodiru duboko u namirnicu i izazivaju brze vibracije molekula vode, šećera i masti. Toplota se tako stvara iznutra, ali ne i ravnomerno. U zavisnosti od sastava hrane, neki delovi se zagriju vrlo brzo, dok drugi ostaju hladniji, što rezultira neujednačenom temperaturom i takozvanim "vrućim tačkama".

Pica

Zbog veličine i izgleda posebno su privlačne deci Foto: Shutterstock

Iako se mnogi studenti s time ne bi složili, mikrotalasna pećnica pretvara picu u mlitave komade s gumenastom korom. Para iz sosa i nadeva natapa testo, koje zbog toga omekša umesto da postane hrskavo. U takvom vlažnom okruženju kora nema priliku da postane hrskava, pa na kraju bude žilava i gnjecava.

Picu je najbolje zagrejati u rerni ili, još bolje, u fritezi na vruć vazduh na 190 °C.

Pržena hrana

Zašto se na bečku šniclu cedi limun Foto: Profimedia

Pohovana piletina, pomfrit i pržena testa u mikrotalasnoj postaju mlohavi. Vlaga koja ostaje zarobljena ispod nekad hrskave površine uništava teksturu. Ulje se pritom neravnomerno raspoređuje, pa hrana ispada masna, gnjecava i razočaravajućeg ukusa.

Ostatke pržene hrane zagrejte u rerni na 150 °C, idealno na rešetki.

Jaja

Kuvana jaja su hranljiv izvor proteina koji podržava zdravu ishranu. Foto: Shutterstock

Tvrdo kuvana jaja mogu da eksplodiraju u mikrotalasnoj pećnici. Zagrejana vlaga unutar jajeta pretvara se u paru i stvara pritisak. Budući da para nema gde da izađe, postoji ozbiljan rizik od opasne eksplozije koja će stvoriti veliki nered. S druge strane, ako podgrevate kajganu ili omlet, dobićete gumenu teksturu.

Tvrdo kuvana jaja zagrejte tako da ih uronite u vruću vodu.Kajganu lagano podgrejte u rerni, prekrivenu aluminijskom folijom da ostane sočna.

Testenina

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Ostaci testenine loše podnose mikrotalasnu. Nakon stajanja u frižideru, testenina upije vlagu iz sosa, pa jelo postane suvo i pre podgrevanja. Mikrotalasna zatim izvlači i preostalu vlagu iz rezanaca, zbog čega oni postaju tvrdi i žilavi. Neujednačeno zagrevanje dovodi do toga da neki delovi postanu kašasti, a drugi ostanu tvrdi.

Mikrotalasna je posebno loš izbor za testeninu u sosevima na bazi pavlake, poput Alfredo sosa ili makarona sa sirom. Masti se odvajaju od tečnosti, što stvara masne naslage i grudvastu teksturu.

Testeninu radije lagano zagrejte na šporetu uz dodatak malo vode ili mleka za kremaste soseve i često mešajte. Čistu testeninu bez sosa možete nakratko da potopite u ključalu vodu.

Zapečena jela sa više slojeva

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Velike posude sa jelima nepraktične su za mikrotalasnu, a čak se i manje porcije retko zagreju ravnomerno.

Jelo poprskajte s malo vode, prekrijte aluminijskom folijom i zagrejte u rerni na 175 °C. Para zarobljena ispod folije održaće vlažnost i sprečiti da gornji deo previše potamni. Kad se jelo zagreje, skinite foliju kako bi vrh ponovo postao hrskav. Uvek proerite da li je sredina dostigla 74 °C, jer se taj deo najsporije greje.

Šnicla

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Mikrotalasna pećnica uništava dobru šniclu na svaki način. Zapečena spoljašnost postaje gnjecava, a masnoća se na površini neravnomerno zagreje pa bude masna i mlitava. Nekad sočna unutrašnjost u trenutku postane prepečena i izgubi sve sokove. Deblji komadi mesa skloni su neujednačenom zagrevanju, pa ivice budu prepečene dok je sredina još hladna.

Šniclu zamotajte u aluminijsku foliju i zagrejte ge u rerni na 175 °C. Na kraju je kratko zapecite na tiganju na jakoj vatri da joj osvežite koricu. Druga je mogućnost narezati šnicle na tanke kriške i kratko je zagrejte na tiganju s malo ulja.

Tortilje

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Pšenične tortilje u mikrotalasnoj postaju gumenaste, dok se kukuruzne mrve. Mikrotalasi razgrađuju sastojke poput biljne masti i konzervansa u kupovnim tortiljama, što im daje kiselkast i neprijatan ukus.

Uklonite sveže dodatke poput zelene salate i kisele pavlake, a zatim ostatke takosa pecite na 190 °C dok se ne zagreju. Nakon toga ponovo dodajte sveže priloge kako biste dobili najbolju teksturu.

Hleb i peciva

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Zagrevanje peciva, lepinja i većine vrsta hleba u mikrotalasnoj pokreće proces retrogradacije skroba. Brza i neujednačena toplota stvara male džepove ključale vlage koji narušavaju strukturu skroba. Skrob zbog toga bubri, ponovo se kristalizuje i pretvara se u tvrde delove, dok drugi delovi gube vlagu i postaju žilavi.

Kako biste očuvali teksturu, odaberite sporije zagrevanje u tosteru ili rerni. Hrskave delovr hleba možete poprskati vodom i zamotati u foliju pre zagrevanja da ostanu mekani.

Ljute papričice

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Podgrevanje ljutih papričica u mikrotalasnoj može da bude opasno. Kapsaicin, jedinjenje koje papričicama daje ljutinu, pri zagrevanju isparava. Tako se u mikrotalasnoj stvara koncentrisani oblak pare sličan suzavcu. Kada otvorite vrata, te pare mogu da izazovu iritaciju očiju, grla i pluća.

Sigurnija metoda je zamotati papričice u foliju i zagrejati ih u rerni na 175 °C ili ih iseckati i kratko ispeći na tiganju.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Kako očistiti mikrotalasnu pećnicu