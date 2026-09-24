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Kraj sezone paradajza često ostavi pune bašte zelenih plodova koji više nemaju dovoljno sunca da sazru. Umesto da završe u kanti, mogu da se pretvore u ukusnu zimnicu sa belim lukom, posebno ako volite kiselkast i aromatičan dodatak uz ručak.

Ovaj recept je jednostavan jer se paradajz ne kuva dugo. Kolutovi se samo kratko blanširaju u mešavini vode i sirćeta, a zatim ređaju u tegle sa dosta sitno seckanog belog luka.

Važna napomena: ako se u tegle dodaje ulje, ovako pripremljen paradajz treba čuvati u frižideru.

Zeleni paradajz sa belim lukom

zeleni paradajz Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

3 kg zelenog paradajza

500 ml vode

1 l sirćeta

3 kašike soli

3 do 4 kašike šećera

2 do 3 glavice belog luka

ulje za prelivanje Paradajz dobro operite i isecite na kolutove debljine oko jednog centimetra. Beli luk očistite i sitno iseckajte. U široku i dublju šerpu sipajte vodu i sirće, pa dodajte so i šećer. Kada tečnost provri, ubacujte kolutove paradajza u manjim količinama. Nemojte pretrpavati šerpu, jer je potrebno da se svaki komad ravnomerno zagreje. Paradajz blanširajte svega oko minut, a zatim ga vadite rešetkastom kašikom i ostavljajte u cediljci da se ocedi. Postupak ponavljajte dok ne pripremite sav paradajz. U čiste tegle ređajte sloj zelenog paradajza, zatim malo sitno seckanog belog luka, pa ponavljajte postupak dok tegle ne budu pune. Na kraju dodajte ulje prema receptu i zatvorite tegle. Kada se potpuno ohlade, čuvajte ih u frižideru i koristite kao rashlađenu zimnicu, a ne kao proizvod za dugotrajno čuvanje u ostavi.

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