Ako vam je ostao zeleni paradajz koji neće stići da sazri, nemojte ga bacati. Uz beli luk i jednostavan kiseli preliv možete da napravite veoma ukusnu zimnicu koja se odlično slaže uz meso, krompir i domaći ručak.
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Ne bacajte zeleni paradajz: Ovako ga spremite sa belim lukom, ukus je fantastičan
- Zeleni paradajz koji nije stigao da sazri može da se pretvori u ukusnu zimnicu sa belim lukom, uz kiselkast i aromatičan ukus.
- Kolutovi paradajza kratko se blanširaju u vodi i sirćetu, pa ređaju u tegle sa sitno seckanim belim lukom.
- Ako se dodaje ulje, ovako pripremljen paradajz treba čuvati u frižideru.
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Kraj sezone paradajza često ostavi pune bašte zelenih plodova koji više nemaju dovoljno sunca da sazru. Umesto da završe u kanti, mogu da se pretvore u ukusnu zimnicu sa belim lukom, posebno ako volite kiselkast i aromatičan dodatak uz ručak.
Ovaj recept je jednostavan jer se paradajz ne kuva dugo. Kolutovi se samo kratko blanširaju u mešavini vode i sirćeta, a zatim ređaju u tegle sa dosta sitno seckanog belog luka.
Važna napomena: ako se u tegle dodaje ulje, ovako pripremljen paradajz treba čuvati u frižideru.
Zeleni paradajz sa belim lukom
zeleni paradajz Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia
- 3 kg zelenog paradajza
- 500 ml vode
- 1 l sirćeta
- 3 kašike soli
- 3 do 4 kašike šećera
- 2 do 3 glavice belog luka
- ulje za prelivanje
- Paradajz dobro operite i isecite na kolutove debljine oko jednog centimetra. Beli luk očistite i sitno iseckajte.
- U široku i dublju šerpu sipajte vodu i sirće, pa dodajte so i šećer. Kada tečnost provri, ubacujte kolutove paradajza u manjim količinama. Nemojte pretrpavati šerpu, jer je potrebno da se svaki komad ravnomerno zagreje.
- Paradajz blanširajte svega oko minut, a zatim ga vadite rešetkastom kašikom i ostavljajte u cediljci da se ocedi. Postupak ponavljajte dok ne pripremite sav paradajz.
- U čiste tegle ređajte sloj zelenog paradajza, zatim malo sitno seckanog belog luka, pa ponavljajte postupak dok tegle ne budu pune.
- Na kraju dodajte ulje prema receptu i zatvorite tegle. Kada se potpuno ohlade, čuvajte ih u frižideru i koristite kao rashlađenu zimnicu, a ne kao proizvod za dugotrajno čuvanje u ostavi.
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