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Tamara Vučić supruga predsednika Aleksandra Vučića tokom boravka u Njujorku sastala se sa prvom damom SAD Melanijom Tramp.

Ove dve dame imale su priliku da se sastanu u hotelu Sent Ridžis na zvaničnom sastanku te su se rukovale i razmenile nekoliko rečenica na srpskom jeziku. Tamara Vučić učestvovala je u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku na skupu "Nevidljiva arhitektura: Izgradnja bezbednih digitalnih sistema za decu - unapređenje međunarodnih standarda i zajedničke odgovornosti", a nakon toga je imala i zvaničan susret sa prvom damom Amerike.

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Meleanija je za ovu priliku imala strogo krojeno crno odelo sa belom bluzom što je već neko vreme njen upečatljv stil u novom predsedničkom mandatu Trampa.

Tamara je za ovu priliku odabrala elegantnu haljinu u ljubičastoj nijansi koja je apsolutni hit ove sezone i nose je mnoge svetski poznate dame počevši od princeze Kejt Midlton.

Skupu u sedištu Ujedinjenih nacija prisustvovali su, između ostalih, Šima Sen Gupta, direktorka za dečiju zaštitu UNICEF-a, Najat Mala Mjid, specijalna predstavnica generalnog sekretara UN za vršnjačko nasilje, kao i kraljica Belgije.

Događaju su prisustvovale i prve dame Litvanije, Rumunije, Čilea, Kenije, Gambije, Sijera Leonea, Burundija, Gvatemale, Senegala i Libana, kao i supruga premijera Kanade.