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Domaća ljutenica sa paradajzom odličan je izbor ako volite ukus paprike, ali želite nešto sočnije od klasičnog ajvara. Paradajz joj daje blagu kiselost, beli luk puniju aromu, a količinu ljutih papričica možete prilagoditi sebi. Najviše strpljenja traži kuvanje: smesa treba polako da se zgusne, bez žurbe i uz redovno mešanje.

sataraš u teglama za zimnicu
Foto: Leon Swart / Alamy / Profimedia

Ova verzija pravi se od svežih crvenih paprika, koje se melju ili sitno seckaju pre dodavanja u kuvani paradajz. Ako paprike iseckate, ljutenica će imati izraženiju teksturu; ako ih sameljete, biće ujednačenija i lakša za mazanje.

Sastojci za domaću ljutenicu

  • 3 kg crvenih rog paprika
  • 2 kg zrelog paradajza
  • 3 dl ulja
  • 2,5 dl vinskog sirćeta
  • 3 kašike soli
  • 3 kašike šećera
  • 2 glavice belog luka
  • ljute papričice po ukusu

Kako se pravi ljutenica sa paradajzom

kuvani paradajz
Foto: Nataliia Babkina / Alamy / Profimedia

Paradajz operite, kratko ga prelijte vrelom vodom, pa oljuštite i isecite na komade. Stavite ga u široku, duboku šerpu, dodajte ulje, vinsko sirće, so i šećer. Kuvajte na srednjoj temperaturi oko sat vremena, uz povremeno mešanje, dok paradajz ne omekša i deo tečnosti ne ispari.

Za to vreme operite paprike, uklonite peteljke i semenke, pa ih sameljite ili što sitnije iseckajte. Pripremite i ljute papričice. Počnite sa manjom količinom ako niste sigurni koliko ljutu ljutenicu želite: ukus možete pojačati tokom kuvanja.

Dodajte paprike u šerpu i nastavite da kuvate približno još sat i po. Kako se smesa bude zgušnjavala, mešajte sve češće i prelazite varjačom preko dna da ljutenica ne zagori. Gotova je kada više nije vodnjikava i kada se pri povlačenju varjače na trenutak vidi dno šerpe. Vreme kuvanja može da varira, naročito ako je paradajz veoma sočan.

paprike
Foto: Kurir/T.S.

Pred kraj dodajte sitno iseckan beli luk. Promešajte, kratko prokuvajte i probajte ljutenicu dok je još topla. Ako je potrebno, tada prilagodite ljutinu ukusu.

Vruću ljutenicu sipajte u čiste, zagrejane tegle i zatvorite ih. 

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