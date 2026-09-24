Domaća ljutenica od crvenih paprika i paradajza u staklenoj tegli

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Domaća ljutenica sa paradajzom odličan je izbor ako volite ukus paprike, ali želite nešto sočnije od klasičnog ajvara. Paradajz joj daje blagu kiselost, beli luk puniju aromu, a količinu ljutih papričica možete prilagoditi sebi. Najviše strpljenja traži kuvanje: smesa treba polako da se zgusne, bez žurbe i uz redovno mešanje.

Foto: Leon Swart / Alamy / Profimedia

Ova verzija pravi se od svežih crvenih paprika, koje se melju ili sitno seckaju pre dodavanja u kuvani paradajz. Ako paprike iseckate, ljutenica će imati izraženiju teksturu; ako ih sameljete, biće ujednačenija i lakša za mazanje.

Sastojci za domaću ljutenicu 3 kg crvenih rog paprika

2 kg zrelog paradajza

3 dl ulja

2,5 dl vinskog sirćeta

3 kašike soli

3 kašike šećera

2 glavice belog luka

ljute papričice po ukusu Kako se pravi ljutenica sa paradajzom

Foto: Nataliia Babkina / Alamy / Profimedia

Paradajz operite, kratko ga prelijte vrelom vodom, pa oljuštite i isecite na komade. Stavite ga u široku, duboku šerpu, dodajte ulje, vinsko sirće, so i šećer. Kuvajte na srednjoj temperaturi oko sat vremena, uz povremeno mešanje, dok paradajz ne omekša i deo tečnosti ne ispari.

Za to vreme operite paprike, uklonite peteljke i semenke, pa ih sameljite ili što sitnije iseckajte. Pripremite i ljute papričice. Počnite sa manjom količinom ako niste sigurni koliko ljutu ljutenicu želite: ukus možete pojačati tokom kuvanja.

Dodajte paprike u šerpu i nastavite da kuvate približno još sat i po. Kako se smesa bude zgušnjavala, mešajte sve češće i prelazite varjačom preko dna da ljutenica ne zagori. Gotova je kada više nije vodnjikava i kada se pri povlačenju varjače na trenutak vidi dno šerpe. Vreme kuvanja može da varira, naročito ako je paradajz veoma sočan.

Foto: Kurir/T.S.

Pred kraj dodajte sitno iseckan beli luk. Promešajte, kratko prokuvajte i probajte ljutenicu dok je još topla. Ako je potrebno, tada prilagodite ljutinu ukusu.

Vruću ljutenicu sipajte u čiste, zagrejane tegle i zatvorite ih.

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