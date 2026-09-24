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Moravska salata je jedna od onih salata koje se pripremaju bez mnogo posla, a na stolu retko ostanu nezapažene. Osnovu čine pečena crvena paprika i svež paradajz. Praziluk joj daje blagu oštrinu, a beli luk i sirće zaokružuju ukus. Ako volite pikantno, dodajte i pečenu ljutu papričicu; bez nje će salata biti jednako ukusna, samo blaža.

Najbolje je da papriku ispečete neposredno pre pripreme i ostavite je da se malo prohladi. Tako ćete je lakše oljuštiti, a salata će zadržati miris tek pečene paprike.

Sastojci za moravsku salatu

pečenje paprika za zimnicu Foto: Dragomir Radovanovic / Alamy / Profimedia

150 g paradajza

120 g pečene crvene paprike

1 pečena ljuta papričica, po želji

20 g praziluka

1 čen belog luka

maslinovo ulje, po ukusu

aćeto sirće, po ukusu

so i biber, po ukusu Priprema

Foto: Зарина Лукаш / Alamy / Profimedia

Crvenu papriku ispecite, pa je ostavite da se prohladi dovoljno da možete da je oljuštite. Uklonite peteljku i semenke, a meso paprike isecite na manje komade. Ako dodajete ljutu papričicu, ispecite je i pripremite na isti način. Paradajz operite i isecite na kockice približne veličine kao paprika. Praziluk dobro operite, naročito između slojeva, pa ga sitno naseckajte. Beli luk izgnječite ili propasirajte kako bi se ravnomerno rasporedio kroz salatu. Sve povrće stavite u činiju. Dodajte so, biber, maslinovo ulje i malo aćeto sirćeta, pa lagano promešajte. Probajte salatu pre nego što dodate još sirćeta ili soli: pečena paprika i paradajz već daju dosta ukusa, pa je najbolje da začine dodajete postepeno.

Moravsku salatu možete poslužiti odmah, dok se još oseća toplina pečene paprike, ili je ostaviti kratko u frižideru da se ukusi povežu. Lepo ide uz meso sa roštilja, ali i uz parče hleba kada želite laganiji obrok.

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