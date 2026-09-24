Moravska salata sa pečenom paprikom je hit među domaćicama: Jednostavan recept koji ide uz svako jelo tokom jeseni
Moravska salata je jedna od onih salata koje se pripremaju bez mnogo posla, a na stolu retko ostanu nezapažene. Osnovu čine pečena crvena paprika i svež paradajz. Praziluk joj daje blagu oštrinu, a beli luk i sirće zaokružuju ukus. Ako volite pikantno, dodajte i pečenu ljutu papričicu; bez nje će salata biti jednako ukusna, samo blaža.
Najbolje je da papriku ispečete neposredno pre pripreme i ostavite je da se malo prohladi. Tako ćete je lakše oljuštiti, a salata će zadržati miris tek pečene paprike.
Sastojci za moravsku salatu
- 150 g paradajza
- 120 g pečene crvene paprike
- 1 pečena ljuta papričica, po želji
- 20 g praziluka
- 1 čen belog luka
- maslinovo ulje, po ukusu
- aćeto sirće, po ukusu
- so i biber, po ukusu
Priprema
- Crvenu papriku ispecite, pa je ostavite da se prohladi dovoljno da možete da je oljuštite. Uklonite peteljku i semenke, a meso paprike isecite na manje komade. Ako dodajete ljutu papričicu, ispecite je i pripremite na isti način.
- Paradajz operite i isecite na kockice približne veličine kao paprika. Praziluk dobro operite, naročito između slojeva, pa ga sitno naseckajte. Beli luk izgnječite ili propasirajte kako bi se ravnomerno rasporedio kroz salatu.
- Sve povrće stavite u činiju. Dodajte so, biber, maslinovo ulje i malo aćeto sirćeta, pa lagano promešajte. Probajte salatu pre nego što dodate još sirćeta ili soli: pečena paprika i paradajz već daju dosta ukusa, pa je najbolje da začine dodajete postepeno.
Moravsku salatu možete poslužiti odmah, dok se još oseća toplina pečene paprike, ili je ostaviti kratko u frižideru da se ukusi povežu. Lepo ide uz meso sa roštilja, ali i uz parče hleba kada želite laganiji obrok.
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