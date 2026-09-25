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Melanija Tramp u crno-beloj kombinaciji na državnoj večeri za Si Đinpinga u Beloj kući

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Melanija Tramp navikla je javnost na raskošne haljine kada se vrata Bele kuće otvore za državne večere, ali je ovoga puta odlučila da potpuno promeni pravila. Na svečanoj večeri priređenoj u čast kineskog predsednika Si Đinpinga i njegove supruge Peng Lijuan, prva dama SAD nije se pojavila u očekivanoj toaleti.

Umesto haljine, odabrala je elegantnu crno-belu kombinaciju inspirisanu smokingom i tako se pobrinula da jedno od najupečatljivijih modnih izdanja večeri bude upravo njeno.

Ipak, iza naizgled jednostavne kombinacije krio se detalj koji je posebno privukao pažnju – motiv božura na njenim pantalonama, cveta koji u kineskoj kulturi ima posebno značenje.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/5 Vidi galeriju Melanija Tramp u crno-beloj kombinaciji na državnoj večeri za Si Đinpinga u Beloj kući Foto: Shen Hong / Xinhua News / Profimedia, RS/MPI / Capital pictures / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Melanija Tramp umesto haljine izabrala pantalone

Za državnu večeru u Beloj kući Melanija je obukla belu pamučnu Sen Loran košulju sa predimenzioniranom mašnom.

Uparila ju je sa crnim brokatnim pantalonama modne kuće Dolče i Gabana i crnim svilenim pojasom, dok je čitavo izdanje zaokružila salonkama Kristijan Lubuten sa visokom potpeticom.

Bio je to prilično neočekivan izbor za priliku ovog nivoa.

Melanija je na prethodnim državnim večerama uglavnom birala duge večernje haljine, pa je izlazak pred goste u pantalonama predstavljao primetno odstupanje od njene dosadašnje modne formule.

Glamur, međutim, nije izostao.

Velika mašna na košulji preuzela je ulogu glavnog modnog detalja, dok su uske crne pantalone čitavom izdanju dale oštriju, moderniju siluetu.

Melanija Tramp u crno-beloj kombinaciji na državnoj večeri za Si Đinpinga u Beloj kući Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia

Na pantalonama se krio božur

Najzanimljiviji detalj stajlinga nije se primećivao na prvi pogled.

Crne brokatne pantalone bile su ukrašene motivom božura – cveta koji u kineskoj kulturi tradicionalno simbolizuje bogatstvo, čast i prosperitet i koji se često naziva "kraljem cveća".

Zbog toga je modni izbor prve dame protumačen i kao diskretan omaž gostima iz Kine.

Melanija je i ranije garderobu koristila kao jedan od elemenata vizuelne diplomatije, a ovoga puta nije posegnula za očiglednim simbolima ili tradicionalnim kineskim bojama. Poruka je bila skrivena u samoj teksturi pantalona.

Tako je kombinacija koja je na prvi pogled izgledala strogo crno-belo dobila sasvim drugačiji kontekst.

Peng Lijuan u crvenom, Melanija u crno-belom

Kontrast je bio još izraženiji kada su Melanija Tramp i Peng Lijuan zajedno stale pred fotografe.

Melanija Tramp u crno-beloj kombinaciji na državnoj večeri za Si Đinpinga u Beloj kući Foto: Joey Sussman / Zuma Press / Profimedia

Prva dama Kine pojavila se u dugoj crvenoj haljini sa mandarinskom kragnom, dok je Melanija ostala pri svedenoj kombinaciji crne i bele. Crvena boja ima snažnu simboliku u kineskoj kulturi i tradicionalno se povezuje sa srećom, radošću i prosperitetom.

Nasuprot tome, Melanijino monohromatsko izdanje predstavljalo je sasvim drugačiju estetiku. Upravo je taj vizuelni kontrast posebno došao do izražaja na zajedničkim fotografijama dva predsednička para.

Donald Tramp i Si Đinping odabrali su tamna formalna odela, pa su njihove supruge garderobom unele najupečatljivije vizuelne elemente večeri.

Video: Melanija Tramp govori slovenačkom