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Otac Predrag Popović progovorio je o navikama vernika i oblačenju prilikom odlaska u Crkvu. U svom obraćanju osvrnuo se i na ponašanje vernika tokom Pričešća i izdvojio naviku koja mu, kako kaže, smeta: dolazak s karminom na usnama. Objasnio je da trag može ostati na kašičici kojom se potom pričešćuju drugi. Pritom je naglasio da, kada je reč o ženskoj odeći u crkvi, maramu i dugu suknju nikada nije postavljao kao uslov.

– Ja nikad nisam imao problema sa tim da li neko nosi maramu ili ne, da li nosi dugu suknju ili ne, ali mi je smetalo što nosite karmin kad se pričešćujete, na kašičici ostaje karmin, a onda se drugi iza vas pričešćuju tom istom kašičicom – rekao je otac Predrag.

Otac Predrag Popović Foto: Youtube Printscreen

„Nedelja nije običan dan“

Prema mišljenju oca Predraga, nedeljna liturgija treba da ima posebno mesto u životu vernika. Zato smatra da se za crkvu valja pripremiti i izborom odeće, kao što se čovek sprema za događaj koji mu je važan. Govoreći o bojama koje povezuje s nedeljnim bogosluženjem, rekao je:

– Kada čovek ide u crkvu trebalo bi da se obuče najlepše moguće i da obuče belo obavezno na sebe. Pogotovo kada ide nedeljom u crkvu, to je praznovanje vaskrsenja, onda je sve belo, zlatno, odežde u kojoj mi služimo su bele, zlatne, simbolizuju carstvo nebesko, predstavljaju carstvo nebesko.

Otac Predrag Popović Foto: Instagram

Sveštenik je ispričao i da je jednom prilikom ženi koja je došla u trenerci skrenuo pažnju na to kako se obukla. Njen dolazak, kako je objasnio, naveo ga je da otvorenije govori o razlici između svakodnevne garderobe i odeće koju vernik bira za liturgiju.

– Jedna žena došla je u trenerci u crkvu, pitao sam je da li je pošla na trčanje. Rekoh joj: „Ne možeš tako, tako ideš kod kuće, tako ideš oko kuće, tako radiš oko kuće, ne možeš tako da ideš u crkvu. Ne možeš tako da ideš pred Gospoda.“

Zašto je pomenuo svadbeno ruho

Objašnjavajući šta za njega predstavlja priprema za liturgiju, Popović se pozvao na jevanđelsku priču o čoveku koji se pojavio na svadbenoj gozbi bez odgovarajućeg ruha.

otac Predrag Popović Foto: printscreen/instrgram/otac_predrag_popovic

– Kada je gospodar zvao da se napuni trpeza, pa je jedan ušao, on kaže: „A gde je tebi svadbeno ruho? Uhvatite ga, zvežite ga i izbacite. Izbacite ga u zatvor tamnicu.“

Popović je potom poručio da odeću koju ljudi čuvaju za svečane prilike, po njegovom mišljenju, treba da nose i kada odlaze na liturgiju. Naglasio je da time želi da ukaže na značaj bogosluženja u životu vernika.

– Sva ta lepa odela koje mi imamo u svojim ormarima, svako ima bar po jedno, ili košulju ili odelo, ne služi da kad idemo na venčanje kod nekog i krštenje pa da to oblačimo, nego služi kad idemo na liturgiju. Liturgija je iznad svega što postoji u životu. I to venčanje, i to krštenje, i sve te proslave izviru iz liturgije. Liturgija je nešto gde se čovek treba najlepše obući.

„Svetac je tamo gde mu se moliš“

Otac Predrag Popović Foto: Youtube Printscreen

Otac Predrag govorio je i o odlascima žena u muške manastire. Smatra da je nošenje marame u takvoj sredini izraz poštovanja prema prostoru i monaškoj zajednici, mada se našalio da je neke žene stavljaju i kada nisu stigle da srede kosu.

Dotakao se i toga kako pojedini vernici biraju manastire koje će posetiti. Primetio je da se naročito izdvajaju svetinje u kojima se nalaze mošti svetaca, kao da su zbog toga druge crkve i manastiri manje značajni. Na takvo poređenje odgovorio je kratko:

– Svetac je tamo gde mu se moliš i gde ga prizivaš.

Video: Poslušajte mudre reči oca Predraga Popovića