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Mlada Ranin Avad (23) još od najranijeg detinjstva maštala je o svetu lepote, mode i popularnosti. Dok su njeni vršnjaci u osnovnoj školi priželjkivali konvencionalna zanimanja, njene visoke ambicije nailazile su na nerazumevanje i podsmeh okoline.

Iako se od malih nogu susretala sa nepravdom, Ranin je čvrsto verovala u svoj put:

Pogledajte u galeriji kako izgleda Ranin Avad:

1/7 Vidi galeriju Ranin Navad Foto: Printscreen/Instagram/raneenawad1

"Iako sam bila tek u petom razredu, nastavnica nas je pitala šta želimo da budemo kad porastemo. Drugi učenici su govorili da žele da budu lekari, nastavnici i advokati. Ja sam rekla: "Biću model i biću poznata." Svi su mi se smejali."

Nakon toga, reči jedne nastavnice posebno su je zabolele i urezale joj se u pamćenje:

"Uvek se sećam nastavnice matematike iz šestog razreda koja mi je postavila pitanje na koje nisam znala odgovor. Rekla mi je da nikada u budućnosti neću postati ništa korisno."

Osvetu servirala kroz uspeh

Sedam godina kasnije, životni scenario se potpuno preokrenuo. Ranin je pokrenula sopstvenu kozmetičku liniju i okupila više od 265.000 pratilaca na Instagramu. Tada je usledio neočekivani kontakt koji je sve iznenadio:

"Godinama kasnije, nakon što sam postala vlasnica biznisa i izgradila veliku publiku na Instagramu, ta ista nastavnica me je kontaktirala i pitala da li bi mogla da postane moj predstavnik i prodaje moje proizvode. Za mene je to bio trenutak u kom se krug potpuno zatvorio. Podsetilo me je da ljudi koji sumnjaju u vas na početku nemaju pojma šta sve možete da postanete."

Odrastanje u odricanju

Njen uspeh izgrađen je na teškim temeljima. Odrasla je u šestočlanoj porodici gde novca nikada nije bilo napretek. Otac Zidan (63) zarađivao je skromnu građevinsku platu, dok se majka Saira (60) brinula o petoro dece. Kao najmlađa, Ranin je kroz odrastanje počela da shvata majčinska odricanja:

"Moja majka bi često ostajala bez kupovine odeće za sebe kako bi mogla da kupi odeću i druge stvari za nas. Kada sam bila dete, nisam u potpunosti razumela čega se sve odricala zbog nas. Kako sam odrastala, shvatila sam koliko je moja majka žrtvovala za svoju decu."

Ranin Avad Foto: Printscreen/Instagram/raneenawad1

Upravo iz želje za boljim životom, Ranin je počela da zarađuje sa samo 14 godina, kada je upisala profesionalnu obuku za šminkanje sa znatno starijim polaznicama. Već sa 16 godina angažovana je kao model za jedan salon lepote.

Sa 18 godina pokrenula je posao sa pirsingom obraza radi stvaranja rupica na licu, što je postalo pravi hit. Devojke su u redovima čekale ispred kuće njenih roditelja, plaćajući uslugu oko 110 funti:

"Dočekivala sam devojke u kući svojih roditelja i radila iz jedne male sobe. Na kraju sam postala toliko zauzeta da je bilo dana kada bi mi dolazilo od pet do 15 devojaka."

Vremenom je svoje znanje počela da prenosi dalje, obučivši oko stotinu mladih žena.

Od dečje sobe do milionskog biznisa

U pokretanje svog brenda RENO uložila je oko 22.000 funti kada je imala 17 godina, a proslavio ju je proizvod za punije usne:

"Sve sam započela iz svoje spavaće sobe. Tamo sam čuvala proizvode, sama primala porudžbine i sve pakovala od kuće. Na početku nisam imala dostavnu službu ni tim. Sama sam dostavljala porudžbine, a sestra me je često vozila okolo."

Prvih 500 artikala planulo je za samo četiri dana, a već prvog dana rada zaradila je 5.000 dolara:

"Kada pogledam unazad, ludo je pomisliti kako je sve počelo iz moje spavaće sobe."

Nakon prvog meseca rada zaradila je dovoljno da priušti roze "mercedes" vredan oko 62.000 funti, a ubrzo je iznajmila magacin i kupila crvenu "korvetu" od 124.000 funti. Danas njena kompanija mesečno plasira oko 3.000 proizvoda, poput krema za lice, seruma i sapuna.

Materijalne stvari nisu primarni cilj

Iako joj je novac doneo ogromne mogućnosti, mlada preduzetnica ističe da joj luksuz nije najvažniji:

"Finansijski, sada imam nivo slobode koji nisam mogla ni da zamislim kada sam bila mlađa. Mogu da uđem u restoran i naručim šta god želim bez stalnog razmišljanja o ceni. Ako želim nešto poput "Roleks" sata, mogu to da kupim bez brige da li to mogu sebi da priuštim. Ali za mene najveća razlika nisu automobili, satovi ili materijalne stvari. Radi se o tome da sam ovo sama izgradila i da sam sada u mogućnosti da dam svojoj porodici stvari o kojima sam nekada samo sanjala."

Drastična vizuelna transformacija

Osim po biznisu, u javnosti je poznata i po otvorenim estetskim korekcijama. Osim operacije nosa, podvrgla se i zahvatu promene boje očiju iz crne u plavu, jer su joj sočiva stvarala zdravstvene tegobe:

Ranin Avad Foto: Printscreen/Instagram/raneenawad1

"Iskreno ne znam odakle sam pronašla hrabrosti da to uradim, ali jesam. Danas sam veoma zahvalna na odluci koju sam donela i smatram to jednom od najboljih procedura koje sam izabrala za sebe. Ne kajem se ni zbog jedne procedure za koju sam se odlučila."

Najveću satisfakciju ipak pronalazi u tome što je omogućila lagodan život svojoj majci:

"Mislim da bi me šesnaestogodišnja Ranin pogledala i rekla: "Uvek si bila ambiciozna. Uvek si imala snove koji su bili veći od tvojih godina". Što je najvažnije, ponosna sam što mogu da vratim svojoj majci nakon svega što je žrtvovala za mene. Saznanje da sada mogu svojoj porodici da pružim stvari koje je moja majka nekada jedva uspevala da obezbedi jeste jedna od stvari na koje sam najponosnija. I ako postoji jedna stvar koju bih rekla svojoj šesnaestogodišnjoj sebi, to je ovo: ovo je tek početak."

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