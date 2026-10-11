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Dobra pica ne počinje sirom, niti testom, već sosom koji joj daje pravi ukus. Kada je napravljen od zrelog paradajza, belog luka, maslinovog ulja i mirisnih mediteranskih začina, čak i najjednostavnija domaća pica može da zamiriše kao ona iz dobre picerije.

Umesto da svaki put posežete za gotovim sosevima,sezona paradajza idealna je prilika da pripremite veću količinu domaće varijante. Recept nije komplikovan, a rezultat je gust, aromatičan sos koji možete koristiti za picu, ali i kao osnovu za testenine, zapečena jela ili brze večere.

Foto: Nataliia Babkina / Alamy / Profimedia

Sastojci 3,5 kg zrelog paradajza

2 glavice crnog luka

1 glavica belog luka

100 ml maslinovog ulja

2 kašike soli

2 kašike šećera

1 kašika aleve paprike, slatke ili ljute

origano po ukusu

bosiljak po ukusu

opciono 2 do 3 šargarepe Kako se pravi domaći sos za picu

Foto: Nataliia Babkina / Alamy / Profimedia

Paradajz najpre pripremite tako da uklonite kožicu i semenke. Najjednostavnije je da ga propustite kroz mašinu koja ih automatski odvaja, ali možete i da ga narendate, a preostalu ljusku bacite. Crni luk krupnije narendajte, dok beli luk sitno iseckajte. Ako želite nešto gušći i prirodno slađi sos, u ovoj fazi možete pripremiti i dve do tri narendane šargarepe. U većoj šerpi zagrejte maslinovo ulje, pa dodajte beli luk i kratko ga propržite, tek toliko da zamiriše. Vodite računa da ne potamni, jer tada može da dobije gorak ukus. Dodajte paradajz, crni luk i šargarepu ukoliko je koristite, pa sve kuvajte na umerenoj temperaturi oko sat vremena. Sos povremeno promešajte, naročito pred kraj kuvanja, kada počne da se zgušnjava. Začini se dodaju pred kraj

pravljenje pice sa domaćim paradajz sosom Foto: Scott Conner / Panthermedia / Profimedia

Kada višak tečnosti ispari i količina sosa se gotovo prepolovi, dodajte so, šećer, alevu papriku, origano i bosiljak.

Sve dobro promešajte i kuvajte još oko pet minuta kako bi se ukusi povezali. Probajte sos pre skidanja sa šporeta i po potrebi prilagodite količinu soli ili začina.

Dobijeni sos možete koristiti čim se malo prohladi, a višak rasporediti u manje posude i čuvati u frižideru nekoliko dana ili zamrznuti u porcijama za kasniju upotrebu.

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