Slušaj vest

Dobra pica ne počinje sirom, niti testom, već sosom koji joj daje pravi ukus. Kada je napravljen od zrelog paradajza, belog luka, maslinovog ulja i mirisnih mediteranskih začina, čak i najjednostavnija domaća pica može da zamiriše kao ona iz dobre picerije.

Umesto da svaki put posežete za gotovim sosevima,sezona paradajza idealna je prilika da pripremite veću količinu domaće varijante. Recept nije komplikovan, a rezultat je gust, aromatičan sos koji možete koristiti za picu, ali i kao osnovu za testenine, zapečena jela ili brze večere.

kuvani paradajz
Foto: Nataliia Babkina / Alamy / Profimedia

Sastojci

  • 3,5 kg zrelog paradajza
  • 2 glavice crnog luka
  • 1 glavica belog luka
  • 100 ml maslinovog ulja
  • 2 kašike soli
  • 2 kašike šećera
  • 1 kašika aleve paprike, slatke ili ljute
  • origano po ukusu
  • bosiljak po ukusu
  • opciono 2 do 3 šargarepe

Kako se pravi domaći sos za picu

kuvani paradajz
Foto: Nataliia Babkina / Alamy / Profimedia

  1. Paradajz najpre pripremite tako da uklonite kožicu i semenke. Najjednostavnije je da ga propustite kroz mašinu koja ih automatski odvaja, ali možete i da ga narendate, a preostalu ljusku bacite.
  2. Crni luk krupnije narendajte, dok beli luk sitno iseckajte. Ako želite nešto gušći i prirodno slađi sos, u ovoj fazi možete pripremiti i dve do tri narendane šargarepe.
  3. U većoj šerpi zagrejte maslinovo ulje, pa dodajte beli luk i kratko ga propržite, tek toliko da zamiriše. Vodite računa da ne potamni, jer tada može da dobije gorak ukus.
  4. Dodajte paradajz, crni luk i šargarepu ukoliko je koristite, pa sve kuvajte na umerenoj temperaturi oko sat vremena. Sos povremeno promešajte, naročito pred kraj kuvanja, kada počne da se zgušnjava.

Začini se dodaju pred kraj

pravljenje pice sa domaćim paradajz sosom
pravljenje pice sa domaćim paradajz sosom Foto: Scott Conner / Panthermedia / Profimedia

Kada višak tečnosti ispari i količina sosa se gotovo prepolovi, dodajte so, šećer, alevu papriku, origano i bosiljak.

Sve dobro promešajte i kuvajte još oko pet minuta kako bi se ukusi povezali. Probajte sos pre skidanja sa šporeta i po potrebi prilagodite količinu soli ili začina.

Dobijeni sos možete koristiti čim se malo prohladi, a višak rasporediti u manje posude i čuvati u frižideru nekoliko dana ili zamrznuti u porcijama za kasniju upotrebu.

Ne propustiteŽenaOvako Italijani prave bolonjeze: Za ovaj trik u Srbiji niko ne zna, fora je u redosledu sastojaka, mi radimo pogrešno
Bolonjeze
ŽenaKako da napravite sočno testo za picu bez kvasca: Uživajte u specijalitetu iz Italije direktno iz svog doma
profimedia0132023292.jpg
ŽenaPasterizovani paradajz bez konzervansa: Jednostavan recept za zimnicu od samo 2 sastojka
Domaći kuvani paradajz bez konzervansa sipan u staklene flaše i tegle
ŽenaPica sa slanino kojoj niko ne može da odoli: Evo kako da je napravite očas posla
shutterstock-309619892.jpg
ŽenaNajlakši način da napravite kupus ribanac: Za manje od dva sata sve je spremno za kiseljenje
Domaći kupus ribanac pripremljen za kiseljenje
Žena3 trika za savršene paprike u pavlaci: Zimnica koja se brzo pravi, a uz ove cake biće duplo ukusnija
paprika-sir-1.jpg
ŽenaNapravite sami cveklu u tegli bez konzervansa koju će deca obožavati: Ukus je bolji nego onih u prodavnici
Domaća cvekla za zimnicu isečena na kolutove

 Video: Hrskavi pica štapići od lisnatog testa

00:17
Recept za hrskave pica štapiće od lisnatog testa Izvor: Instagram/silviaerosmarino