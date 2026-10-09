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Čajni kolutići prepoznatljivi su po rupi u sredini, a mnogima su omiljeni keks za umakanje u kafu ili čaj. Iako njihov oblik na prvi pogled deluje kao običan dizajnerski detalj, rupa u sredini ima praktičnu svrhu.

Neki su joj pronašli i dodatnu namenu. Nakon što odgrizu deo keksa, ostatak zakače za ivicu šolje. Tako ne moraju da ga odlagažu na tacnu, a toplota i para iz napitka dodatno ga omekšavaju.

Foto: Sergii Vasylchenko / Alamy / Profimedia

Pravi razlog povezan je s pečenjem

Ipak, čajni kolutići nisu dobili rupu kako bismo mogli okačimo o šoljiu. Razlog je pre svega povezan s načinom proizvodnje i pečenja.

Otvor u sredini omogućuje da toplota lakše dopre do većeg dela površine keksa, što pomaže da se testo ravnomernije ispeče. Kod keksa takvog oblika i debljine sredina bi bez otvora mogla da se peče drugačije od ivica.

Rupa u sredini ima još jednu praktičnu prednost koju će posebno ceniti svi koji čajne kolutiće vole uz kafu ili čaj - keks je zahvaljujući svom obliku vrlo jednostavno uzeti i umočiti u napitak.

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