da li ga prepoznajete?

da li ga prepoznajete?

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Aleksandar Berček, jedan od naših legendarnih glumaca, otac je četvoro dece. Iz prvog braka sa Svetlanom, Berček ima sina Nikolu i ćerku Milicu, dok je u drugom braku, sa Anom, dobio ćerku Minu i sina Miloša. Kao i poznati otac, niko od njih ne voli da se privatno eksponira u javnosti.

Aleksandar Berček u seriji Južni vetar Foto: Režim produkcija

Rad iza kamera na poznatim projektima

Međutim, svako ko je gledao popularnu seriju "Tajna vinove loze", mogao je u odjavnoj špici primetiti dobro poznato prezime Berček. Reč je o Nikoli Berčeku koji je imao udela u stvaranju ove serije. On je bio zadužen za scenografiju koju su ujedno i mnogi pohvalili.

"Tajne vinove loze" kombinuje autentične, realne lokacije i objekte koji su napravljeni u studiju, a Nikola Berček, sin glumca Aleksandra Berčeka, potpisuje scenografiju. Imamo i staru kuću s prozorom usred dnevne sobe. Nikola je to uradio po uzoru na nešto što ima kod svog oca u Rumi. Meni je to bilo neobično, ali bilo je posle zgodno kod snimanja," ispričao je svojevremeno reditelj za Kurir.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Nikola Berček:

1/6 Vidi galeriju Ovako izgleda Nikola Berček sin Aleksandra Berčeka Foto: Nikola Bercek/Facebook

Bogata scenografska karijera i bavljenje muzikom

Nikola Berček niz godina je deo filmskog sveta, ali iza kamera. Po zanimanju je scenograf, a bavi se i produkcijom. Bio je deo ekipe brojnih filmova i serija: "Profesionalac", "Jagodići", "Ulica lipa", "Kordon", "Pad u raj", "Smrdljiva bajka", "Ivkova slava"... Kad nije u filmskom svetu, Nikola se bavi muzikom i gitarista je alternativnog rok benda Autopark. Inače, bend Autopark osnovali su 2000. godine u Beogradu Milan Jovanović, Nenad Jevtić i Ognjenka Lakićević.

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