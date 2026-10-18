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Koliko puta vam se dogodilo da stavite savršeno začinjen komad mesa u tiganj, a on se gotovo odmah zalepi za dno? Kada pokušate da ga okrenete, deo ostane zalepljen, korica se pokida, a na kraju vas čeka i dugo ribanje posude.

Problem često nije u samom mesu, već u načinu na koji zagrevate tiganj. Postoji nekoliko jednostavnih pravila koja mogu da naprave veliku razliku, a jedno od njih možete proveriti za svega nekoliko sekundi.

Iako se internetom širi trik sa papirom za pečenje koji se stavlja na dno tiganja, iskusni kuvari češće se oslanjaju na pravilno zagrevanje posude, dovoljno ulja i strpljenje.

Test sa kapljicom vode otkriva kada je tiganj spreman

Pre nego što sipate ulje i stavite meso, zagrejte prazan tiganj na srednjoj temperaturi. Zatim na njegovu površinu stavite malu kap vode.

Ako voda odmah ispari, tiganj još nije dovoljno zagrejan. Kada se kap pretvori u malu kuglicu koja klizi po površini, temperatura je dovoljno visoka za sledeći korak.

Tek tada dodajte ulje, a zatim meso. Na taj način se površina mesa brže zapeče i manja je verovatnoća da će se zalepiti za dno.

Ovaj fenomen poznat je kao Lajdenfrostov efekat, kada se između tečnosti i veoma zagrejane površine formira sloj pare koji smanjuje direktan kontakt.

Trikovi da meso uvek dobro ispadne Foto: Valery Vvoennyy / Panthermedia / Profimedia

Papir za pečenje može da pomogne, ali ima i manu

Jedan od popularnih kućnih trikova jeste da se komad papira za pečenje zgužva, raširi i stavi na dno tiganja, a zatim se preko njega doda malo ulja i meso.

Papir zaista može da smanji direktan kontakt mesa i metala, pa se hrana teže zalepi, a čišćenje tiganja može biti jednostavnije.

Ipak, postoji jedna važna mana. Kada između mesa i vrele površine postoji papir, teže se razvija ona intenzivna, hrskava korica koju dobijate kada meso direktno dodiruje dobro zagrejan tiganj.

Zato ovaj trik može biti praktičan kada vam je prioritet jednostavno čišćenje, ali za dobro pečenu koricu bolja je pravilna tehnika.

Tri pravila zbog kojih se meso manje lepi

Temperatura tiganja nije jedina stvar na koju treba obratiti pažnju. Pre pečenja važno je i pravilno pripremiti samo meso.

Dobro osušite meso. Ako je površina mokra, višak vode spušta temperaturu tiganja i otežava stvaranje dobre korice. Pre pečenja meso obrišite papirnim ubrusom.

Nemojte ga stavljati direktno iz frižidera. Ako recept i bezbednost pripreme to dozvoljavaju, ostavite meso kratko van frižidera pre pečenja kako bi se temperatura površine ujednačila. Kod sirovog mesa ipak treba voditi računa da ne stoji dugo na sobnoj temperaturi.

Dobro zagrejte pre svega tiganj Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Ne pokušavajte odmah da ga okrenete. Ovo je možda i najvažnije pravilo. Kada se meso tek stavi na tiganj, može delovati kao da se zalepilo. Ako ga prerano podižete, lako ćete pokidati koricu. Kada se dovoljno zapeče, počeće lakše da se odvaja od dna.

Zašto se meso uopšte lepi?

Tokom pečenja proteini iz mesa reaguju sa površinom metala. Ako tiganj nije pravilno zagrejan ili je na njegovoj površini previše vlage, ovaj kontakt može dovesti do jačeg lepljenja.

Istovremeno, ulje na vreloj površini ne ostaje uvek ravnomerno raspoređeno. Kada se zaštitni sloj ulja prekine, na pojedinim mestima meso dolazi direktnije u kontakt sa metalom.

Zbog toga nije dovoljno samo sipati mnogo ulja. Mnogo važnija je kombinacija odgovarajuće temperature, suve površine mesa i strpljenja.

A šta kada se tiganj ipak zaprlja?

Čak i kada sve uradite kako treba, ostaci pečenja mogu da ostanu na dnu. To ne znači da morate odmah da provedete pola sata nad sudoperom.

Pranje tiganja Foto: Freer Law / Alamy / Profimedia

Za tvrdokorne zagorele ostatke može pomoći potapanje tiganja i odgovarajuće čišćenje prema materijalu od kojeg je napravljen. Kod pojedinih posuda mogu se koristiti i rastvori sa sodom bikarbonom, ali treba izbegavati agresivno ribanje i postupke koji mogu oštetiti premaz.

Najvažnije je da ne pokušavate da sastružete zagorele ostatke dok je posuda vrela.

Na kraju, možda je najjednostavniji trik upravo onaj koji ne zahteva nikakav dodatni proizvod. Dobro zagrejte tiganj, proverite temperaturu kapljicom vode, dodajte ulje, osušite meso i - pustite ga da se zapeče pre nego što pokušate da ga pomerite.

Nekoliko sekundi strpljenja pre pečenja može vam sačuvati i koricu na mesu i mnogo vremena provedenog nad sudoperom.

(Kurir.rs/Ona.rs)

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