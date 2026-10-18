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Grejs Kodington, rođena kao Pamela Rozalind Grejs Kodington 20. aprila 1941. godine na ostrvu Anglsi u Velsu, legendarna je britanska stilistkinja, bivši top-model i jedna od najuticajnijih modnih urednica svih vremena. Kao dugogodišnja kreativna direktorka američkog magazina Vogue, presudno je doprinela oblikovanju vizuelnog identiteta svetske modne industrije, a njene raskošne, maštovite modne priče ostavile su neizbrisiv trag.

Grejs Kodington Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Magazinu „Vogue“ divila se još kao devojčica

Grejs je odrasla u izolovanom okruženju velškog ostrva, a pohađala je strogu samostansku školu. Njena jedina veza sa modernim svetom i glamuroznim životom koji je priželjkivala bio je upravo magazin Vogue, čije je stranice željno iščekivala.

Kada je napunila 18 godina, poslala je svoje fotografije na konkurs za modele koji je organizovao ovaj časopis i pobedila. Tako je započela njena uspešna manekenska karijera, tokom koje je postala jedna od prepoznatljivih figura londonske modne scene.

Pozirala je pred objektivima slavnih fotografa Helmuta Njutna i Gija Bourdina, a pažnju je privlačila i svojom upečatljivom frizurom sa pet karakterističnih nivoa, koju je osmislio čuveni frizer Vidal Sasun.

Teška saobraćajna nesreća prekinula joj je manekensku karijeru

Dok je njena karijera bila u usponu, dogodila se tragedija koja joj je promenila život. Kada je imala samo 26 godina, doživela je tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je zadobila ozbiljne povrede lica i ostala bez levog kapka.

Posle niza zahtevnih plastičnih operacija, Grejs se povukla iz sveta manekenstva. Ipak, umesto da napusti modnu industriju, odlučila je da joj se posveti iz drugačije perspektive iza objektiva i daleko od modnih pista.

Godine 1968. počela je da radi kao mlađa urednica britanskog izdanja magazina Vogue, gde je ostala gotovo dve decenije. Taj korak označio je početak karijere tokom koje će izgraditi reputaciju jedne od najvažnijih kreativnih figura u svetu mode.

Zajedno sa Anom Vintur stvarala je istoriju „Voguea“

Nakon kratkog boravka u Njujorku, gde je radila za modni brend Kelvin Klajn, Grejs se 1988. godine pridružila američkom izdanju magazina Vogue kao kreativna direktorka. Zanimljivo je da je na tu poziciju stupila istog dana kada je Ana Vintur postala glavna urednica.

Njih dve činile su izuzetno uspešan tandem. Dok je Vintur bila poznata po pragmatičnom pristupu i poslovnoj oštroumnosti, Kodington je bila zadužena za stvaranje vizuelnih priča koje su spajale modu, umetnost i maštu.

Njene fotografije i editorijali odlikovali su se romantičnim atmosferama, raskošnim scenografijama, teatralnošću i izuzetnom pažnjom prema detaljima. Među njenim najpoznatijim projektima bila je vizuelna interpretacija „Alise u zemlji čuda“ iz 2003. godine, realizovana u saradnji sa vodećim svetskim modnim dizajnerima.

Foto: Stephen Lock/I-Images / Zuma Press / Profimedia

Razbarušena riđa kosa postala je njen zaštitni znak

Grejs Kodington izgradila je prepoznatljiv imidž zahvaljujući svojoj kultnoj, razbarušenoj riđoj kosi, ali i činjenici da u poznijim godinama gotovo uopšte nije koristila šminku.

Njena ličnost i izgled izdvajali su je u svetu u kojem su savršenstvo i besprekorna estetika često bili imperativ. Bila je poznata i po tvrdnji da je slavna manekenka Tvigi još u mladosti od nje kopirala karakteristične iscrtane linije oko očiju.

Iako je decenijama uživala ogroman ugled među modnim profesionalcima, široj svetskoj javnosti postala je poznata tek 2009. godine, zahvaljujući dokumentarnom filmu „The September Issue“, odnosno „Septembarsko izdanje“.

Film je prikazao pripreme za jedno od najvažnijih izdanja magazina Vogue, a Grejs je u njemu privukla pažnju svojom kreativnošću i spremnošću da se suprotstavi Ani Vintur kada je smatrala da su njene umetničke zamisli ugrožene. Njihov odnos pokazao je koliko su različiti pristupi modi mogli da se sudare, ali i koliko je Kodington bila spremna da se bori za integritet svojih fotografija.

Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Velika porodična tragedija obeležila je njen privatni život

Iza profesionalnih uspeha i glamura krio se i bolan deo Grejsinog života. Tokom nemira u Londonu, razjarena masa prevrnula je njen automobil. Šok koji je pretrpela doveo je do spontanog pobačaja u poodmakloj trudnoći, što je za nju predstavljalo jedan od najtežih trenutaka.

Nakon smrti svoje sestre Rouzmeri, Grejs je preuzela brigu o sestriću Tristanu, kojeg je sama usvojila i odgajila.

Dva puta se udavala. Njen prvi suprug bio je Majkl Čou, osnivač poznatih restorana, a neposredno pre venčanja dobila je ovčije boginje. Drugi put izgovorila je sudbonosno „da“ fotografu Viliju Kristiju.

Već više od tri decenije njen životni partner je frizerski stilista Didije Maliž, sa kojim deli ljubav prema umetnosti i kreativnom izražavanju.

Mačke su njena velika ljubav i nepresušna inspiracija

Pored mode, jedna od najvećih Grejsinih strasti su mačke, koje neprestano crta i koje su postale važan deo njenog umetničkog sveta.

Svoju ljubav prema ovim životinjama pretočila je u ilustrovanu knjigu „The Catwalk Cats“, a 2018. godine osmislila je i kolekciju za luksuzni modni brend Luj Viton, inspirisanu upravo njenim kućnim ljubimcima.

Tako je još jednom pokazala da njena kreativnost ne poznaje granice i da inspiraciju pronalazi i u najjednostavnijim, intimnim detaljima svakodnevnog života.

Grejs Kodington Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

I nakon odlaska iz „Voguea“ nastavila je da pomera granice

Grejs Kodington je 2016. godine napustila stalnu poziciju u magazinu Vogue i postala nezavisna savetnica. Ta promena omogućila joj je da se posveti sopstvenim projektima, uključujući stvaranje parfema i osmišljavanje reklamnih kampanja.

Među njenim novijim projektima nalazi se knjiga „Grace: Now“, koju je objavila izdavačka kuća Fejdon. Publikacija obuhvata deset godina njenog stvaralaštva nakon odlaska sa rukovodeće pozicije u Vogueu i donosi neke od njenih najzapaženijih fotografija za magazin W.

Kao dobitnica nagrade za životno delo američkog Saveta modnih dizajnera (CFDA), Grejs Kodington ostaje jedna od najcenjenijih živih legendi modne istorije.

Njena priča svedoči o tome da kraj jedne karijere ne mora da znači i kraj snova. Iako ju je nesreća prerano udaljila od manekenstva, uspela je da izgradi još veći uticaj iza kulisa i postane žena čija je mašta decenijama oblikovala način na koji svet vidi modu.