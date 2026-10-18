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Hartefaktova predstava „Njih više nema”, nastala u koprodukciji Hartefakta i Sarajevskog ratnog teatra SARTR, po tekstu Doruntine Baše i u režiji Andreja Nosova, osvojila je dve nagrade na jubilarnom, 20. izdanju međunarodnog pozorišnog SKUPI festivala, održanom od 10. do 17. oktobra u Albanskom pozorištu u Skoplju. Predstava je dobila Grand Prix za najbolju predstavu, dok je Mirjana Karanović osvojila nagradu „Luran Ahmeti” za izuzetno tumačenje lika Sadike.

Predstava Njih više nema Foto: Nebojša Babić / Promo

Stručni žiri u sastavu Vesna Kusleska, Merita Ćoćoli i Anisa Ismaili, vrednovao je osam predstava iz Srbije, Kosova, Albanije, Poljske, Moldavije, Turske i Bugarske. Dve festivalske nagrade predstavljaju značajno priznanje za predstavu, koja kroz intimnu priču o gubitku, sećanju i životu nakon traume otvara pitanja ratnog nasleđa i njegovih posledica na prostoru bivše Jugoslavije.

U središtu predstave “Njih više nema” je Sadika, žena koja kroz sećanja i predmete pokušava da sačuva ono što je izgubila. Njena priča govori o životima koji su nestali, porodicama koje su rastavljene i budućnostima koje se nikada nisu dogodile. Kroz njenu borbu da sačuva uspomene, predstava preispituje šta znači preživeti i kako izgleda život u kojem je strah od zaborava stalno prisutan.

Predstava Njih više nema Foto: Nebojša Babić / Promo

U predstavi igraju Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković i Alban Ukaj, uz Maju Salkić, Davora Sabu, Kemala Rizvanovića, Mateu Mavrak, Hanu Zrno, Sanina Milavića, Faruka Hajdarevića, Alena Konjiciju, Nataliju Dmitrijevu i Dina Hamidovića.

Predstava je nastala kroz međunarodnu saradnju Hartefakta, Sarajevskog ratnog teatra SARTR i organizacije My Balkans, Ibsen Scope iz Norveške i Allianz Foundation iz Nemačke. Izvedena je u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Norveškoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Severnoj Makedoniji i deo je redovnog repertoara Hartefakt Kuće.