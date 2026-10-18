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Ženski libido i zadovoljstvo izuzetno su složene teme, a o ženskom orgazmu već godinama se govori iz različitih uglova. Poslednjih godina sve više pažnje privlači i takozvani cervikalni orgazam.



Vrat materice mnoge žene prvenstveno povezuju sa porođajem, kada se grlić materice skraćuje i otvara kako bi beba mogla da izađe. Tokom seksualnog odnosa, međutim, često se smatra da cerviks nema drugu ulogu osim da predstavlja krajnju tačku do koje mogu da dopru penis ili seksualne igračke tokom penetracije.

Ali da li je to zaista tako?

intimni odnosi Foto: Henryk T. Kaiser / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta je zapravo cervikalni orgazam?

Cerviks, odnosno grlić materice, predstavlja suženi donji deo materice koji se otvara prema vagini. Reč je o tkivu koje razdvaja vaginalni kanal od materice, a njegova udaljenost od vaginalnog ulaza razlikuje se od žene do žene i može da varira u zavisnosti od anatomije i seksualnog uzbuđenja.

Tokom predigre i seksualnog odnosa, grlić materice učestvuje u fiziološkim procesima povezanim sa seksualnim uzbuđenjem, dok se u trenutku orgazma javljaju ritmičke kontrakcije mišića u reproduktivnom sistemu.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je važno razumeti šta se zapravo događa u telu i koliko je opravdano govoriti o posebnoj vrsti orgazma.

Da li je grlić materice zaista osetljiv na dodir?

Ginekološkinja Šeri A. Ros objasnila je za magazin Mari Kler da grlić materice nema istu vrstu osetljivosti kao pojedini delovi vulve, naročito klitoris.

Osećaj koji žene opisuju kao stimulaciju cerviksa može biti povezan sa osećajem duboke ispunjenosti tokom penetracije, pritiskom na okolna tkiva i kontrakcijama koje prate orgazam.

Za neke žene takva vrsta stimulacije može biti prijatna i doprineti seksualnom zadovoljstvu, dok kod drugih može izazvati nelagodnost ili bol. Zato je važno imati na umu da ne postoji univerzalno iskustvo i da ono što prija jednoj ženi ne mora odgovarati drugoj.

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Zašto neke žene opisuju ovaj orgazam kao posebno intenzivan?

Pristalice izraza „cervikalni orgazam“ njime opisuju dubok i sveobuhvatan seksualni vrhunac, koji neke žene doživljavaju kao snažan talas zadovoljstva kroz čitavo telo.

Ipak, naziv može da zavara. Ne postoji čvrst naučni konsenzus da je cervikalni orgazam zasebna, jasno definisana vrsta orgazma. Izraz se često koristi kao sinonim za duboki vaginalni orgazam ili za orgazam povezan sa stimulacijom dubljih delova vagine i okolnih struktura.

Seksualno zadovoljstvo zavisi od više faktora, uključujući anatomiju, nervnu osetljivost, uzbuđenje, emocionalno stanje i vrstu stimulacije. Zbog toga iskustva mogu znatno da se razlikuju od osobe do osobe.

Najvažnije je osluškivati sopstveno telo, ne osećati pritisak da se doživi određena vrsta orgazma i prekinuti stimulaciju ukoliko se pojave bol ili nelagodnost. Grlić materice nije prepreka koju treba dosegnuti po svaku cenu, već osetljiv deo reproduktivnog sistema čija stimulacija nekim ženama prija, dok drugima ne odgovara.

(Kurir.rs/Večernji)