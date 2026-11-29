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Ovaj neobični četvoronožni robot testiran je u uslovima temperature od čak 1.000 stepeni Celzijusa, a nakon deset minuta provedenih u plamenu izašao je iz vatre i nastavio normalno da se kreće kao da je bio u šetnji.

Iza ovog tehnološkog poduhvata stoje istraživači Harbinskog tehnološkog instituta u Sužou i kompanija Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology.

Testiranje je održano u vatrogasnoj stanici u kineskom gradu Sužou, a cilj je da se razvije uređaj koji bi mogao da uđe u opasne zone pre vatrogasaca, pronađe izvor požara i otkrije gde se nalaze zarobljene osobe.

Pogledajte kako je izgledala misija ovog psa:

U vatru ulazi u posebnom zaštitnom odelu

Najveća tajna ovog robota nije u njegovim nogama, motorima ili veštačkoj inteligenciji, već u specijalnom zaštitnom odelu. Ono je napravljeno od kompozitnih materijala razvijenih na osnovu tehnologije toplotne zaštite koja se koristi u svemirskoj industriji. Zahvaljujući ovom rešenju, unutrašnji delovi robota ostaju zaštićeni dok je spolja izložen ekstremnoj temperaturi.

Zaštitni sloj debeo je svega pet do šest milimetara i sastoji se od više slojeva materijala. Spoljašnji deo otporan je na vatru, dok unutrašnji slojevi služe za izolaciju, upijanje toplote i njeno odbijanje. Prema navodima istraživača, tehnologija je zasnovana na rešenjima koja su korišćena i u zaštiti kineskih raketa-nosača Long March 5.

Foto: Youtube Printscreen

Deset minuta u plamenu, a unutrašnjost ostala zaštićena

Tokom eksperimenta istraživači su zapalili slamu i drveni ugalj natopljen benzinom, a robot je ušao direktno u vatru. Kretao se, menjao pravac i zaustavljao, dok su stručnjaci pratili temperaturu ključnih komponenti i proveravali da li uređaj može da izvršava komande. Posle deset minuta izašao je iz plamena, a njegovo kretanje ostalo je stabilno.

Prema podacima objavljenim nakon testa, temperatura unutar kućišta baterije bila je oko 43 stepena, dok su motori u zglobovima dostigli približno 70 stepeni. Istraživački tim navodi da zaštitni sistem može da zadrži temperaturu ključnih unutrašnjih komponenti ispod 80 stepeni. To pokazuje koliko je važna izolacija, jer sam robot bez specijalnog odela ne bi mogao da izdrži takvu izloženost toploti.

Foto: Shutterstock

Penje se uz stepenice i traži ljude u zgradama

Ipak, njegov zadatak nije samo da uđe u vatru i izdrži visoku temperaturu. U posebnom testu u simuliranom visokom objektu proveravane su mogućnosti penjanja uz stepenice, kretanja kroz zgradu, pronalaženja izvora požara i prepoznavanja osoba kojima je potrebna pomoć. Robot je namenjen izviđanju i prikupljanju informacija pre nego što vatrogasci uđu u opasnu zonu.

Vidi kroz gust dim i šalje snimak u realnom vremenu

Jedna od najzanimljivijih mogućnosti jeste sistem za snimanje. Robot kombinuje obične kamere, infracrveno termalno snimanje i veštačku inteligenciju, dok posebna laserska tehnologija za snimanje omogućava prepoznavanje objekata i izvora toplote kroz gust dim. Tako može da pomogne u pronalaženju žarišta i osoba koje se nalaze u prostoru zahvaćenom požarom.

Foto: Youtube Printscreen

Podaci i snimci šalju se vatrogascima putem video-veze i 5G komunikacije, uz rezervni komunikacioni kanal kako bi se smanjio rizik od prekida veze. Istraživači navode da je sistem tokom testiranja omogućavao stabilno daljinsko upravljanje i prenos slike čak i u zgradama višim od 30 spratova.

Stari roboti ne mogu da izdrže ovakvu temperaturu

Prema podacima kineskog tehnološkog lista „Science and Technology Daily”, vatrogasni izviđački roboti koji su ranije korišćeni u Kini uglavnom su mogli da rade u okruženju sa temperaturama od oko 300 stepeni. Novi model sa posebnom zaštitom testiran je na temperaturama do 1.000 stepeni, što predstavlja značajno proširenje mogućnosti ovakve opreme.

Cilj je da robot-pas jednog dana bude deo vatrogasnih ekipa

Istraživački tim najavljuje dalji razvoj tehnologije i planira da ispita mogućnost zajedničkog rada više robota. Ideja je da se uređaji koriste za izviđanje različitih delova objekta, razmenu informacija i pružanje podrške vatrogasnim ekipama u složenim intervencijama. Istraživači žele da ih postepeno uvedu u redovnu upotrebu u protivpožarnim akcijama.

Za sada je najvažnije to što je uređaj uspešno prošao demonstraciono testiranje, ali to ne znači da može samostalno da zameni vatrogasce ili da bez ograničenja radi u svakom požaru. Njegova uloga je da prvi uđe u opasnu zonu, prikupi informacije i pomogne ljudima koji učestvuju u spasavanju. Tehnologija u ovom slučaju ne pokušava da zameni one koji spašavaju živote, već da im omogući da se iz intervencija vrate bezbednije.