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Prema feng šuiju, prazne saksije simbolizuju stagnaciju i neiskorišćen potencijal, a u domu mogu stvarati utisak nedovršenosti i zapuštenosti.

Saksije su namenjene biljkama, rastu i životu. Kada ostanu prazne, prema feng šuiju, mogu simbolično predstavljati zastoj umesto napretka. To ne znači da donose nesreću, već da skladan i uredan prostor treba da bude ispunjen predmetima koji imaju svoju svrhu.

saksije za cveće Foto: marekusz/Shutterstock

Gde prazne saksije najviše smetaju?



Dnevna soba: Prazna saksija može narušiti utisak uređenog prostora. Biljka ili pažljivo odabran ukras učiniće ga prijatnijim.

Kuhinja: U praznu posudu zasadite bosiljak, nanu ili peršun i unesite malo zelenila u svakodnevicu.

Spavaća soba: Birajte detalje koji doprinose mirnoj atmosferi, a uklonite sve što vam stvara utisak nereda.

Hodnik: Pošto ostavlja prvi utisak o domu, trebalo bi da bude uredan i prijatan. Jedna lepo uređena saksija sasvim je dovoljna.

saksije za cveće Foto: Alla Rudenko / Panthermedia / Profimedia

Šta da uradite sa praznim saksijama?

Najjednostavnije je da u njih zasadite novu biljku. Ako nemate vremena ili prostora za cveće, možete ih iskoristiti za odlaganje sitnica, pretvoriti u dekoraciju ili pokloniti nekome ko će ih rado upotrebiti.

Ponekad je dovoljno napraviti malo prostora za nešto novo. Bilo da verujete u feng šui ili jednostavno volite uredan dom, saksije koje više nemaju svoju namenu mogu biti dobar podsetnik da se oslobodite nepotrebnih stvari i unesete malo svežine u svoj životni prostor.