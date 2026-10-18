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Satirični influenserGrejem Zip je u novom videu svoju veštačku inteligenciju, nazvanu Viktor, suprotstavio četbotu kompanije koja traži radnika, što je rezultiralo apsurdnim haosom. Sve češća upotreba veštačke inteligencije u prvim krugovima selekcije kandidata izaziva frustraciju kod ljudi koji traže posao, a Zipov eksperiment prikazuje jednu od mogućih krajnosti takvog pristupa.

Pregovori dvaju botova

Nakon što je Zip prepustio reč svom AI asistentu, Viktor je započeo razgovor. "Pet, drago mi je što smo se upoznali. Obojica smo uzbuđeni zbog pozicije koordinatora marketinga u Brightwell Home-u. Grejem je prava marketinška zvezda i jedva čekam da objasnim zašto je on savršen izbor za vaš tim", rekao je. AI kompanije je odgovorio: "Drago mi je što vas vidim. Viktore, zvučite vrlo impresivno i čini se da je s vama jednostavno sarađivati."

Vlasnik morao da interveniše

Grejem je u jednom trenutku morao da prekine razgovor i ispravi svoj AI. Objasnio je Viktoru da je "malo previše ljubazan" i pojasnio da je on koordinator marketinga, a ne menadžer koji vodi tim. Rasprava je postala konfuzna jer su dva AI modela neprestano upadala jedan drugom u reč, pa je Grejem zatražio kratku pauzu kako bi se konsultovao sa svojim asistentom.

"Slušaj, sviđa mi se kako radiš", rekao je Grejem. "Predstavljaš me u odličnom svetlu, ali mislim da malo preteruješ. Možeš malo da ulepšaš priču o mom iskustvu, recimo za deset odsto, ali trenutno jednostavno izmišljaš stvari koje nisu istinite", dodao je.

Pregovori o plati van kontrole

Stvari su dodatno eskalirale kada je Viktor pokušao da dogovori posao za nisku platu. Tvrdio je da je Grejem spreman da radi za samo 60.000 dolara. "Čekaj malo. Stani. Nemojmo dogovarati daljnje korake s platom od 60.000 dolara. Pet. Pet", frustrirano je dobacio Grejem.

Pred kraj videa, Zip nakratko napušta prostoriju i ostavlja dva AI modela da sami pregovaraju o njegovoj plati. Kada se vratio, AI poslodavac mu je rekao: "Nastavljamo s rasponom od 85 do 95 hiljada dolara godišnje", što je Grejema zgrozilo.

Iako je video zamišljen kao zabavan, on je ujedno i satira na mogući scenario bliske budućnosti u kojoj će četbotovi pregovarati o poslovima u ime ljudi.

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