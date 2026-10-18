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Ilon Mask navodno je smanjio mesečnu alimentaciju za Ešli Sent Kler, majku svog sina, sa 100.000 na 20.000 dolara. Sent Kler tvrdi da je Mask doneo tu odluku nakon što je odbila da potpiše ugovor o poverljivosti i u javnosti pokazala njihovo dete.

Uslovi i smanjenje alimentacije

Ešli Sent Kler, koja učestvuje u dokumentarcu "Musk", ispričala je pred kamerama da joj je milijarder dva puta umanjio iznos alimentacije. Prema njenim rečima, Mask joj je još pre rođenja deteta ponudio 15 miliona dolara i 100.000 dolara mesečne alimentacije za izdržavanje sina. Zauzvrat je tražio da potpiše ugovor kojim bi se obavezala da njihovu vezu čuva u tajnosti, na šta ona nije pristala.

"Nisam htela da se oseća kao nekakva tajna", objasnila je.

Nakon što je odbila da potpiše ugovor o poverljivosti, mesečni iznos pao je na 40.000 dolara. Kada je u februaru 2025. javno otkrila njihovog sina, Mask je, tvrdi Sent Kler, ponovo prepolovio finansijsku podršku. Time je ukupan iznos sa 100.000 dolara smanjen na 20.000 dolara.

Promena u Maskovom ponašanju

Sent Kler navodi da je Ilon Mask bio ljubazan prema njoj sve do rođenja njihovog sina Romulusa. Nakon toga je, kaže, počeo da stvara probleme i postavlja uslovr koje nije mogla da prihvati.

U galeriji pogledajte fotografije Ešli Sent Kler, koja ima sina s Ilonom Maskom:

1/9 Vidi galeriju Ešli Sent Kler Foto: Printscreen/ X/ Ashley St. Clair

"Izgledalo je kao da ima dva lica. Kao da nije pokazivao tu svoju stranu sve dok se naše dete nije rodilo", rekla je.

Početak veze i spor oko starateljstva

Njihova veza navodno je započela 2023. godine, kada je milijarder počeo da odgovara na njene objave na platformi X. Sent Kler kaže da ju je prilično direktno podsticao da ima više dece i predstavljao se kao dobar otac koji je u odličnim odnosima s majkama svoje dece. Danas su ona i Mask u sporu oko starateljstva nad Romulusom.

Foto: Shutterstock

"Redovno je odgovarao na moje objave. Jednog dana se javio ispod posta povodom Dana majki i napisao da bi trebalo da imam više dece. Rekao je da treba da imamo zajedničko dete, da treba da imam mnogo više dece, još barem desetero. U jednom trenutku sam pomislila: 'Pa, kako bi to uopšte izgledalo?'", ispričala je Sent Kler.

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