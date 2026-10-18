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Zaječarskoj publici sinoć se predstavilo Radmilovićevo pozorište Atelje 212 sa predstavom "Akademija smeha", po tekstu Kokija Mitanija, u režiji Milice Kralj.

Foto: Promo



Reč je o drami savremenog japanskog pisca Kokija Mitanija, zasnovanoj na istorijski istinitim činjenicama i bavi se vremenom Drugog svetskog rata u Japanu, gde je cenzura vladala u svim delovima društva. Radnja tematizuje društvenu funkciju pozorišta u ratnim vremenima, odnos između politike i umetnosti, umetnosti i zabave kao i probleme umetničke slobode.

Pratimo razvoj odnosa između cenzora koji kontroliše sadržaj dramskih tekstova i pisca koji na sve načine pokušava da dobije dozvolu za izvođenje komične prerade Romea i Julije. Scensko tumačenje ovog izazovnog komada, u režiji Milice Kralj, pojačava njegove komične vrednosti, parodičnim naglašavanjem gestikulacije, kao i načina govora i izražavanja u Japanu.

Inače, nakon pola veka jedan japanski komad je na repertoaru srpskog pozorišta, i on je, čini se, bio prava poslastica za dva vrsna glumca, Gorana Jevtića i Uroša Jakovljevića.

Foto: Boško Đorđević



Uloga strogog cenzora Goranu Jevtiću donela je nagradu Zoranov brk za glumačku bravuru.

- Retko koja duodrama može da leži na jednom glumcu. Uroš i ja smo zajedno gradili ovu predstavu, tako da ovu nagradu, koja nosi ime velikog Zorana Radmilovića, delim sa njim. Predstava govori o tome da pozorište može i mora da bude bolje, jer ono je ogledalo života. U tom ogledalu uvek se trudimo da budemo lepši nego što jesmo. Uroš i ja ovu predstavu izvodimo 102. put, za ovako kratko vreme, tako da znam da bi Zoran na nas i na svoju kuću, Atelje 212, bio izuzetno ponosan. Mi jesmo ponosni što smo u njegovom gradu i što postoji festival koji slavi ime jednog velikog glumca kakav je Radmilović bio - izjavio je za Festivalske novine Zoranovih dana Goran Jevtić.

Foto: Promo



Sa druge strane, uloga skromnog reditelja koji se svim snagama bori da njegova predstava bude konačno deo lokalnog repertoara, pripala je sjajnom Urošu Jakovljeviću, koji je kroz predstavu uspeo da se transformiše u nekoliko ličnosti i istakne svoju potrebu za slavljenjem umetnosti.

"Akademiju smeha" režirala je Milica Kralj. Prevod sa japanskog potpisuje Darko Nedeljković, scenografkinja je Milica Bajić Đurov, kostimografkinja Selena Orb, dok je za kompoziciju bila zadužena Janja Lončar.

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