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Bili su jedan od najpoznatijih parova na svetu, a njihova ljubavna priča odvijala se paralelno sa usponom grupe ABBA, čiji su hitovi obeležili zlatnu eru pop muzike.Beni Anderson i Ani-Frid Lingstad, poznatija kao Frida, godinama su gradili zajednički život, delili ljubav prema muzici i uživali u svetskoj slavi koja ih je pratila na svakom koraku.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije Beni Anderson i Ani-Frid Lingstad:

1/9 Vidi galeriju Beni Anderson i Ani-Frid Lingstad, Foto: BNA Photographic / Alamy / Profimedia, Andre Csillag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, iako su dugo bili zajedno pre nego što su odlučili da stanu pred oltar, njihov brak je potrajao tek dve godine. Iza naizgled skladne priče krili su se bolni trenuci, teške odluke i nova ljubav koja je na kraju promenila sve. Njihov razlaz nije značio samo kraj bračne zajednice, nego i početak novog poglavlja u životima muzičkih zvezda koje su, uprkos svemu, uspele da sačuvaju međusobno poštovanje.

Početak zajedničkog puta

Upoznali su se 1969. godine u Švedskoj i ubrzo započeli zajednički život. Do 1971. godine već su delili adresu, a njihova veza bila je snažno isprepletena sa muzikom, s obzirom na to da je Beni producirao njen debitantski album. Zajedno sa Bjornom Ulveusom i Anjetom Feltskog oformili su slavnu grupu ABBA, a oba para su se neprestano međusobno podržavala u privatnom i profesionalnom životu.

Tajno venčanje

Iako su dugo živeli zajedno, venčali su se tek šestog oktobra 1978. godine, na samom vrhuncu svetske slave. Za razliku od Bjorna i Anjete koji su imali veliko i medijski popraćeno venčanje, Beni i Frida odabrali su intimnu ceremoniju u crkvi u predgrađu Lidinge. Prisutni su bili samo sveštenik, zaposleni u crkvi i njihova kućna pomoćnica, čuvajući tako svoju intimu daleko od radoznalih očiju javnosti.

Beni Anderson i Ani-Frid Lingstad, Foto: BNA Photographic / Alamy / Profimedia

Mračni preokret

Bračna idila nije dugo potrajala jer su se rastali već 1980. godine, nakon samo dve godine braka. U februaru 1981. godine zvanično su najavili razvod, uz saopštenje u kom su naveli da je odluka doneta nakon ozbiljnog razmišljanja i uz obostrano razumevanje. Zvezde su tada uveravale obožavaoce da njihov razlaz neće uticati na buduće planove benda.

Pravi razlog prekida bio je taj što je Beni upoznao drugu ženu. Radilo se o televizijskoj producentkinji Moni Norklit sa kojom se venčao krajem iste godine. Prema navodima iz tog vremena, Beni je jednostavno došao kući i priznao Fridi da voli drugu, što je pevačici u početku izuzetno teško palo te je donelo puno suza i bolnih rasprava pre konačne odluke o razlazu.

Konačni raspad

Uprkos dramatičnom kraju, Frida je kasnije izjavila da su prerasli jedno drugo i shvatili da imaju potpuno različite životne ciljeve. Odlučili su da ostanu prijatelji radi muzike, što se odrazilo i na njihovom kasnijem radu, a svoj prekid su opevali u emotivnoj pesmi. Zanimljivo je da su oboje kasnije priznali kako im je lični odnos postao znatno opušteniji tek nakon što su prestali da budu u braku.

Grupa ABBA Foto: Profimedia

Članovi benda nakratko su se vratili u studio tokom 1982. godine, ali su ubrzo shvatili da nakon dva razvoda više ništa u grupi nije isto. Odluka o konačnom razilasku označila je kraj jedne od najvećih muzičkih priča, a iza sebe su ostavili hitove koji i danas suvereno vladaju radijskim stanicama.

(Kurir.rs/Net.hr)

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