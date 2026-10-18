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Jutarnji polazak često izgleda isto: pokretanje motora, vezivanje pojasa i uključivanje u saobraćaj. Kod većine savremenih automobila nema potrebe za višeminutnim čekanjem na parkingu, ali način na koji vozite odmah nakon kretanja zaslužuje pažnju. Hladan motor ne treba naglo opterećivati, čak ni kada radi mirno i bez problema prima gas.

Na tu naviku upozorava španski mehaničar Hesus Aljosa, koji na društvenim mrežama deli savete o održavanju automobila. Govoreći o postupcima koje izbegava za volanom, izdvojio je snažno ubrzavanje neposredno nakon pokretanja motora. Njegova preporuka je da se prvih osam do deset minuta vozi odmerenije, bez naglog dodavanja gasa i nepotrebno visokih obrtaja.

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Zašto hladnom motoru ne prija snažno ubrzavanje?

Posle višesatnog stajanja motor i ulje se hlade, naročito kada automobil provede noć napolju. Pokretanjem motora uljna pumpa uspostavlja pritisak i pokreće cirkulaciju ulja, ali to ne znači da su svi delovi odmah dostigli uslove za veće opterećenje.

Motorno ulje obezbeđuje podmazivanje i na niskim temperaturama, pod uslovom da odgovara specifikaciji vozila. Ipak, tokom zagrevanja menjaju se njegova viskoznost i temperatura, dok se metalni delovi motora postepeno šire. Zbog toga naglo ubrzavanje i veliko opterećenje neposredno nakon polaska mogu da doprinesu njihovom trošenju.

Jedno snažnije pritiskanje papučice gasa ne znači da će motor odmah otkazati. Veći problem predstavlja navika da se hladan motor redovno forsira, posebno ako se istovremeno zanemaruju servisi ili koristi neodgovarajuće ulje.

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Kazaljka temperature ne pokazuje uvek ono što mislite

Vozači često pretpostavljaju da je motor potpuno zagrejan čim se kazaljka temperature pomeri u uobičajeni položaj. Međutim, na većini automobila ona pokazuje temperaturu rashladne tečnosti, a ne motornog ulja.

Rashladna tečnost može da dostigne svoju uobičajenu temperaturu pre ulja. Zbog toga položaj kazaljke ne treba shvatiti kao siguran znak da je trenutak za snažno ubrzavanje. Automobili sa zasebnim prikazom temperature ulja pružaju jasniju sliku, dok je kod ostalih razumno nastaviti umerenom vožnjom i nakon što se pokazivač stabilizuje.

Aljosin savet o prvih osam do deset minuta treba posmatrati kao okvirnu preporuku. Vreme zagrevanja zavisi od spoljne temperature, konstrukcije motora, trase i uslova vožnje, pa tokom veoma hladnih dana može biti potrebno više vremena.

Treba li zagrevati automobil u mestu?

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Dugo čekanje da se automobil zagreje dok radi u praznom hodu kod većine modernih vozila nije potrebno. Uputstva proizvođača, poput Fordovog, preporučuju da se motor ne zagreva dugotrajnim radom u mestu, uz izbegavanje visokih obrtaja, punog gasa i velikog opterećenja dok je hladan.

Nakon pokretanja i kratkog vremena potrebnog za stabilizaciju rada, možete krenuti mirnije, u skladu sa uputstvom za svoj automobil. Tako se postepeno zagrevaju i druge komponente pogonskog sklopa, a gorivo se ne troši na nepotrebno stajanje sa uključenim motorom. Posebne preporuke proizvođača imaju prednost, naročito pri ekstremno niskim temperaturama.

Niski obrtaji nisu uvek znak da čuvate motor

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Umerena vožnja ne podrazumeva da po svaku cenu ostanete u visokom stepenu prenosa i na najmanjem mogućem broju obrtaja. Snažno pritiskanje gasa u takvim uslovima takođe može da predstavlja veliko opterećenje, posebno kod motora sa turbopunjačem.

Bolje je izabrati odgovarajući stepen prenosa i ubrzavati postepeno, bez forsiranja. Turbopunjač se okreće velikom brzinom, a njegovi ležajevi zavise od pravilnog podmazivanja, zbog čega su odgovarajuće ulje i redovno održavanje posebno važni.

Mirniji početak vožnje može da doprinese dugovečnosti motora, ali nije jedini uslov njegove pouzdanosti. Podjednako su važni servisni intervali, kvalitet i propisana specifikacija ulja, kao i opšte stanje automobila. Prvih nekoliko minuta zato vozite ravnomerno, menjajte brzine prema uslovima na putu i sa snažnijim ubrzavanjem sačekajte da se motor zagreje.

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