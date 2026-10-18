Mladi kupus je nutritivno bogata namirnica koja jača imunitet, podržava varenje i zdravlje kostiju, uz niz antioksidativnih i antiinflamatornih svojstava

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Kupus je jedna od namirnica koje često imamo pri ruci, bilo da ga koristimo za salate, čorbe, podvarak ili druga omiljena jela. Međutim, ako se ne čuva pravilno, brzo može izgubiti svežinu, postati mekan ili početi da tamni.

Dobra vest je da nekoliko jednostavnih navika može pomoći da kupus duže ostane čvrst, hrskav i svež.

1. Nemojte prati kupus pre odlaganja

Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje kupusa pre nego što ga stavite u frižider. Višak vlage ubrzava propadanje, naročito ako ostane zarobljen između listova. Kupus perite neposredno pre upotrebe. Ako je spolja već vlažan iz prodavnice, nežno ga obrišite papirnim ubrusom pre odlaganja.

Kupus Foto: RTV Mag Youtube printscreen

2. Čuvajte celu glavicu u fioci za povrće

Cela glavica kupusa najduže će ostati sveža u fioci za povrće u frižideru. Možete je staviti u plastičnu kesu, ali je nemojte potpuno zatvoriti – ostavite mali otvor kako bi višak vlage mogao da izlazi.

3. Ne uklanjajte spoljne listove prerano

Spoljašnji listovi imaju zaštitnu ulogu – čuvaju unutrašnjost glavice od isušivanja i oštećenja. Nemojte ih skidati sve dok ne budete spremni za pripremu. Tada jednostavno odstranite samo one spoljne listove koji su uvenuli.

4. Koristite papirni ubrus za kontrolu vlage

Kupus salata Foto: Profimedia

Kondenzacija u frižideru je najveći neprijatelj svežine. Ako kupus držite u kesi ili posudi, ubacite jedan papirni ubrus pored njega da upija vlagu. Ako primetite da se ubrus navlažio, jednostavno ga zamenite suvim.

5. Posebno zaštitite isečen kupus

Kada se kupus preseče, površina izložena vazduhu brže gubi svežinu. Presečenu stranu čvrsto prekrijte plastičnom folijom ili ceo komad stavite u hermetički zatvorenu posudu i vratite u frižider. Isečen kupus se kvari brže od cele glavice, pa ga iskoristite u roku od nekoliko dana.

Uz pravilno čuvanje, kupus može ostati svež nedeljama. Najvažnije je da ga zaštitite od prekomerne vlage, držite na hladnom i ne perete pre vremena.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Čišćenje kupusa