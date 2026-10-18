Kako sprečiti da kupus brzo izgubi svežinu: Uz nekoliko jednostavnih trikova može trajati znatno duže
- Kupus duže ostaje svež ako se ne pere pre odlaganja, već se čuva u fioci za povrće uz malo prostora za izlazak vlage.
- Spoljašnje listove ne treba skidati prerano, jer štite glavicu od isušivanja i oštećenja.
- Isečen kupus treba odmah prekriti folijom ili staviti u zatvorenu posudu i potrošiti za nekoliko dana.
Kupus je jedna od namirnica koje često imamo pri ruci, bilo da ga koristimo za salate, čorbe, podvarak ili druga omiljena jela. Međutim, ako se ne čuva pravilno, brzo može izgubiti svežinu, postati mekan ili početi da tamni.
Dobra vest je da nekoliko jednostavnih navika može pomoći da kupus duže ostane čvrst, hrskav i svež.
1. Nemojte prati kupus pre odlaganja
Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje kupusa pre nego što ga stavite u frižider. Višak vlage ubrzava propadanje, naročito ako ostane zarobljen između listova. Kupus perite neposredno pre upotrebe. Ako je spolja već vlažan iz prodavnice, nežno ga obrišite papirnim ubrusom pre odlaganja.
2. Čuvajte celu glavicu u fioci za povrće
Cela glavica kupusa najduže će ostati sveža u fioci za povrće u frižideru. Možete je staviti u plastičnu kesu, ali je nemojte potpuno zatvoriti – ostavite mali otvor kako bi višak vlage mogao da izlazi.
3. Ne uklanjajte spoljne listove prerano
Spoljašnji listovi imaju zaštitnu ulogu – čuvaju unutrašnjost glavice od isušivanja i oštećenja. Nemojte ih skidati sve dok ne budete spremni za pripremu. Tada jednostavno odstranite samo one spoljne listove koji su uvenuli.
4. Koristite papirni ubrus za kontrolu vlage
Kondenzacija u frižideru je najveći neprijatelj svežine. Ako kupus držite u kesi ili posudi, ubacite jedan papirni ubrus pored njega da upija vlagu. Ako primetite da se ubrus navlažio, jednostavno ga zamenite suvim.
5. Posebno zaštitite isečen kupus
Kada se kupus preseče, površina izložena vazduhu brže gubi svežinu. Presečenu stranu čvrsto prekrijte plastičnom folijom ili ceo komad stavite u hermetički zatvorenu posudu i vratite u frižider. Isečen kupus se kvari brže od cele glavice, pa ga iskoristite u roku od nekoliko dana.
Uz pravilno čuvanje, kupus može ostati svež nedeljama. Najvažnije je da ga zaštitite od prekomerne vlage, držite na hladnom i ne perete pre vremena.
(Kurir.rs/Ona.rs)
VIDEO: Čišćenje kupusa