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Lesli Hauard Roberts (63), trgovac umetninama iz Floride, osuđen je na gotovo četiri godine saveznog zatvora zbog prodaje falsifikovanih dela kultnog slikara Endija Vorhola. Muškarcu je kazna izrečena ovog meseca na saveznom sudu u Majamiju.

Sudija mu je odredio kaznu od tri godine i 10 meseci zatvora, nakon što je Roberts priznao krivicu za zaveru s ciljem počinjenja elektronske prevare. Trgovac mora da vrati gotovo 2,6 miliona dolara koje je zaradio prevarom.

Roberts, vlasnik galerije "Miami Fine Art" u Kokonat Grovu, uhapšen je u aprilu 2025. godine. Prema sudskim dokumentima, muškarac je prikazivao umetnička dela kao originale koje je stvorio Vorhol. Takođe, lažno je tvrdio kako je umetnička dela nabavio direktno od Fondacije Endija Vorhola za vizuelne umetnosti, te je priložio falsifikovane i lažne račune.

"Iskoristio je poverenje koje kolekcionari imaju prema trgovcima umetninama i autentičnosti dela koja kupuju", izjavio je Džejson Reding Kvinjones, savezni tužilac.

Foto: Prisma by Dukas/RDB, Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy / Profimedia

U prevari je učestvovao i Karlos Rodrigez Melendez, koji se predstavljao kao zaposleni aukcijske kompanije iz Njujorka, a koji je lažno potvrđivao autentičnost umetničkih dela kako bi prikrio činjenicu da je reč o falsifikatima. Melendez je priznao krivicu za zaveru s ciljem počinjenja elektronske prevare, te je osuđen na uslovnu kaznu.

Ovo nije prvi slučaj da je trgovac umetninama iz Floride uhapšen zbog prodaje falsifikovanih dela. Denijel Eli Buaziz, koji je bio vlasnik dveju galerija u okrugu Palm Bič, 2023. godine je osuđen na dve godine i tri meseca zatvora zbog prodaje falsifikovanih Vorholovih dela. Buaziz je priznao krivicu po jednoj tački optužnice za pranje novca, dok su tužioci pristali da odustanu od preostalih 16 tačaka optužnice koje se odnose na prevaru i proneveru novca.

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