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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Farija je odlučila da izda sultana Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 94. epizode

Kemankeš upozorava Kosem da zna da se tajno sastala sa pašama i daje joj savet, dok njegove reči izazivaju veliku ljutnju i bes u sultaniji. Kada Kosem sazna da je sultanija Gulbahar pozvana u dvor, suočava se sa sinom, ali Murat odbija da prihvati njene optužbe iz prošlosti i poručuje joj da prestane da se meša u vladarske odluke. Uveren je da je upravo njena potreba da sve drži pod kontrolom postala prepreka njegovoj samostalnosti, dok Kosem strahuje da će bez njene zaštite izgubiti i vlast i život.

Muratov bes dodatno raspiruje incident u njegovim odajama, gde straža pronalazi svinjsku glavu. Sultan zahteva da se pronađe krivac i zapreti oštrim kaznama svima koji su dozvolili da uljez neometano dospe do njega. Potera vodi do palate Indžili, gde se krije princeza Farija. Kada shvati da ga je upravo ona izdala, Murat je suočava sa njenim postupkom i naređuje da je odvedu u tamnicu, ne želeći da sasluša njena opravdanja.

Sultan je otkrio da je Farija izdajnik Foto: umut volkan kincir

Tokom ispitivanja, Farija otkriva da je na izdaju bila primorana jer su joj neprijatelji zapretili da će ubiti njenu majku. Kao dokaz navodi porodični broš koji joj je predala žena koja ju je ucenjivala, ali Silahtar i dalje sumnja u njenu priču. Farija priznaje da je izneverila sultanovo poverenje, ali tvrdi da nikada ne bi podigla ruku na njega. Dok se ispituje njena odgovornost, Murat naređuje da se istraži identitet žene koja joj je prenela pretnje.

U međuvremenu, Kosem zahteva da se Farija kazni zbog izdaje, dok Atike upozorava da se ne donose zaključci pre nego što se utvrde sve okolnosti. Murat, međutim, ne želi da majka odlučuje umesto njega i jasno joj stavlja do znanja da će presudu doneti sam. Iza pokušaja napada krije se šira zavera, a potraga za njenim organizatorima mogla bi da otkrije koliko je neprijatelja već prodrlo u sultanovo okruženje.

Kosem upozorava ćerke i Ajše da se ne mešaju u situaciju Foto: umut volkan kincir

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