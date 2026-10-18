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Horor film "Krug" (The Ring), reditelja Gora Verbinskog, premijerno je prikazan 18. oktobra 2002. godine u američkim bioskopima. Reč je o rimejku istoimenog japanskog horora iz 1998. godine, nastalog prema romanu Koji Suzukija. Glavnu ulogu tumači Naomi Vots, a film je postao veliki bioskopski hit i jedan od najprepoznatljivijih horora 2000-ih.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Ctrice

Radnja prati novinarku Rejčel Keler (Naomi Vots), koja istražuje misterioznu smrt svoje nećake i otkriva postojanje uklete video-kasete. Prema urbanoj legendi, svako ko pogleda snimak umire nakon sedam dana, a Rejčel ubrzo i sama postaje žrtva prokletstva. U pokušaju da otkrije istinu pomaže joj Noa Klej (Martin Henderson), dok njena istraga postupno otkriva jezivu priču povezanu s devojčicom Samarom Morgan (Davej Čejs).

Davej Čejs, koja je glumila Samaru Morgan Foto: Jason Merritt / Getty images / Profimedia

Snimanje i neobična promocija filma

Reditelj Gor Verbinski odlučio je da radnju smesti u Sijetl zbog kišovite i izolovane atmosfere, koja je dodatno naglasila nelagodu i napetost. Film je sniman uglavnom na lokacijama u saveznoj državi Vašington, a prepoznatljiv hladni, zelenkasto-plavi izgled postignut je posebnim osvetljenjem i filterima tokom snimanja.

Venecija film festival 2025, Naomi Vots Foto: Pool Photo Events 06/IPA / Sipa Press / Profimedia

Zanimljivo je da je promocija uključivala prikazivanje ukletog snimka na televiziji bez objašnjenja i ostavljanje VHS kaseta na automobilima ispred bioskopa. "Krug" je ostvario veliki komercijalni uspeh, zaradivši približno 249 miliona dolara širom sveta.

Kritičari su posebno hvalili jezivu atmosferu, vizuelni stil i izvedbu Naomi Vots, iako su neki zamerili filmu nedovoljno razrađene likove i pojedine delove radnje. Na dodeli nagrada Saturn osvojio je priznanja za najbolji horor film i najbolju glumicu, a njegov uspeh podstakao je niz holivudskih rimejkova azijskih horora.

Horor koji je dobio dva nastavka

Uspeh filma doveo je do nastavka "Krug 2", objavljenog 2005. godine, dok je treći film, "Krugovi", stigao u bioskope 2017. godine. "Krug" je takođe uvršten na listu 100 najstrašnijih filmskih trenutaka televizijske kuće Bravo, a portal Bloody Disgusting smestio ga je među najbolje horore decenije. Posebno prepoznatljiv prizor Samare koja izlazi iz televizora ostao je jedan od najpoznatijih trenutaka filma.

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