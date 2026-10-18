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Domaća supa sa knedlama idealno je okrepljenje u hladnijim jesenjim i zimskim danima. Mnoge knedle podsećaju na detinjstvo i na supe koje su nam bake pravile. Postoji nekoliko načina kako da ih sami napravimo.

Sastojci:

40 ml ulja

1 jaje

7 kašičica kukuruznog brašna ili palente

prstohvat praška za pecivo

Foto: Shutterstock

Priprema:



U dubljoj posudi sjedinite jaje i ulje, pa viljuškom mutite dok smesa ne postane svetla i blago penasta. Dodajte kukuruzno brašno ili palentu i prašak za pecivo. Lagano sjedinite viljuškom da dobijete glatku, mekšu smesu. Ostavite 5 minuta kako bi se sastojci povezali. U međuvremenu zagrejte supu da blago vri. Kašičicu kratko umočite u supu, zahvatite malo smese i spuštajte knedle direktno u lonac.

Kuvajte na tihoj vatri 3–4 minuta, zatim nežno okrenite knedle i kuvajte još nekoliko minuta, dok ne omekšaju i ne počnu da tonu ka dnu. Sklonite supu sa ringle, poklopite i ostavite da odstoji još 5–10 minuta kako bi knedle upile aromu supe i postale još mekše.