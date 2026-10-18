Slušaj vest

Domaća supa sa knedlama idealno je okrepljenje u hladnijim jesenjim i zimskim danima. Mnoge knedle podsećaju na detinjstvo i na supe koje su nam bake pravile.  Postoji nekoliko načina kako da ih sami napravimo.

Sastojci:
40 ml ulja
1 jaje
7 kašičica kukuruznog brašna ili palente
prstohvat praška za pecivo

knedle-za-supu-supa.jpg
Foto: Shutterstock

Priprema:

U dubljoj posudi sjedinite jaje i ulje, pa viljuškom mutite dok smesa ne postane svetla i blago penasta. Dodajte kukuruzno brašno ili palentu i prašak za pecivo. Lagano sjedinite viljuškom da dobijete glatku, mekšu smesu. Ostavite 5 minuta kako bi se sastojci povezali. U međuvremenu zagrejte supu da blago vri. Kašičicu kratko umočite u supu, zahvatite malo smese i spuštajte knedle direktno u lonac. 

Kuvajte na tihoj vatri 3–4 minuta, zatim nežno okrenite knedle i kuvajte još nekoliko minuta, dok ne omekšaju i ne počnu da tonu ka dnu. Sklonite supu sa ringle, poklopite i ostavite da odstoji još 5–10 minuta kako bi knedle upile aromu supe i postale još mekše.

Ne propustiteŽenaSvinjska mast ili suncokretovo ulje? Većina greši, evo na čemu je bolje pržiti hranu
Žena prži ribu u tiganju na šporetu
ŽenaDa li pečurke smeju da se peru: Jednom zasvagda razrešena dilema
pečurke, šampinjoni, pranje pečuraka, čišćenje pečuraka
ŽenaKažu da je bolja čak i od ruske salate: Spremite vlašku salatu za tili čas i oduševite ukućane bogatstvom ukusa
Vlaška salata
ŽenaVoće vam uvek potone na dno kolača? Jedan sastojak iz kuhinje može pomoći da ostane u biskvitu
shutterstock-1104787916.jpg

01:24
Dubai čokolada postaje zaborav! Iz Srema stiže prva čokolada sa čvarcima - recept je tajna, a svako ko ju je probao, bio je oduševljen! Izvor: Kurir televizija