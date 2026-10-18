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Tokom pranja veša u mašini neretko se dešava da omekšivač ostane u pregradi i ne ode u bubanj. Pre sledećeg pranja dodajete novu dozu, ali se problem ponavlja. Tada pogledajte ispod plastičnog poklopca u pregradi. Ostaci sredstava za pranje mogu da se stvrdnu i omekšivaču zatvore put do bubnja.

U klasičnoj pregradi za omekšivač nalazi se plastični umetak, odnosno deo sifonskog sistema koji omogućava pražnjenje pregrade. Ako se oko njega nakupe naslage ili posle čišćenja nije pravilno vraćen na mesto, omekšivač može da ostane u fioci. Nije dovoljno da operete samo vidljivi deo pregrade.

Fioka za prašak i omekšivač na veš mašini Foto: Shutterstock

U mnogima uputstvima se navodi da sifon treba da očistite kada u odeljku ostaje veća količina mešavine vode i omekšivača. Način njegovog vađenja zavisi od modela, pa pre skidanja pogledajte uputstvo svoje mašine. Ukoliko je omekšivač previše gust, može teže da prolazi kroz dozator. Ako je razblaživanje predviđeno uputstvom za vaš uređaj i proizvod, dodajte malo vode, ali vodite računa da ukupna količina ostane ispod oznake "MAX". Ta oznaka nije preporučena doza koju svaki put treba da dostignete, već gornja granica punjenja pregrade. Količinu sredstva odmerite prema deklaraciji proizvoda i količini veša. Prelivanje preko oznake kod sifonskih pregrada može da izazove prerano oticanje omekšivača u bubanj.

Uzrok može da bude i dovod vode. Ako nema dovoljnog pritiska, omekšivač se neće pravilno isprati iz pregrade. Proverite da li je slavina za dovod otvorena i da li je dovodno crevo presavijeno, a postupak pregleda i čišćenja ulaznih filtera prepustite uputstvu za konkretan model ili serviseru.

Majstori objasnili zašto brzi program šteti veš mašini Foto: Shutterstock, Ilustracija

Važno je i da mašina stoji ravno. Nepravilan nagib menja položaj fioke i može da ometa rad sifonskog sistema. Ako čišćenje i osnovne provere ne pomognu, potrebno je da se obratite servisu.

Dodavanje još omekšivača neće rešiti problem sa njegovim oticanjem. Pre nove doze proverite da li je pregrada čista i da li je plastični umetak pravilno postavljen, jer tu može da bude razlog što sredstvo ostaje u fioci.