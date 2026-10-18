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Sin Sindi Kraford, Presli Gerber, preminuo јe krajem prošlog meseca u 27. godini. Sada se prvi put nakon ove tragedije oglasila manekenka.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, koji je preminuo u 27. godini nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću Foto: Koi Sojer/Snap'N U Photos / imago stock&people / Profimedia

Sindi je na društvenim mrežama objavila fotografiju voljenog sina i napisala oproštaj koji je mnoge rasplakao.

- Neopisivo smo skrhani gubitkom našeg voljenog sina i brata. Osećamo se tako blagosloveno što smo Prislija imali u našim životima 27 godina. On je divna, prelepa duša koja je volela i koja je voljena, sada i zauvek. Toliko smo ponosni na to kako je koračao kroz svet, pun dobrote i ranjivosti. Zahvalni smo na moru ljubavi i podrške od mnogih koji poznaju i vole našu porodicu, pa čak i od potpunih stranaca koji osećaju našu bol. Dok se ponovo ne sretnemo, naš divni dečače. Volimo te zauvek, mama, tata i Kaja - napisala je na Instagram nalogu

Presli Gerber je pronađen u spavaćoj sobi ustanove za odvikavanje u Santa Monici, gde je i preminuo, piše TMZ.Izvori bliski istrazi otkrili su za ovaj portal da je se njegovo telo nalazilo pored kreveta kada je pronađen u nedelju, 22. septembra. Prema navodima izvora, telo nije bilo na krevetu, ali nisu mogli da preciziraju još detalja.

Policijska uprava Santa Monike saopštila je da za sada nema naznaka da je u pitanju nasilna smrt, ali da se paralelno vodi istraga o okolnostima mogućeg predoziranja.

Izvori iz policije rekli su za Los Angeles Times da je istraga još u ranoj fazi.

Primljen je samo nekoliko sati pre smrti

1/9 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Prema navodima policije, Gerber je ušao u ustanovu Resolution Living svega nekoliko sati pre nego što je preminuo.

Na zvaničnom sajtu centra navodi se da je reč o rezidencijalnom programu za oporavak mentalnog zdravlja, koji uključuje delimičnu hospitalizaciju i intenzivno ambulantno lečenje osoba koje se bore sa depresijom, traumama i zavisnošću, kao i tretmane za istovremene psihičke poremećaje i bolesti zavisnosti.

Policija je u nedelju oko 9.35 ujutru primila prijavu o srčanom zastoju, kao i zasebnu prijavu o predoziranju u toj ustanovi.

Objekat u kojem je Gerber preminuo nalazi se u luksuznoj vili sa sedam spavaćih soba, procenjenoj na oko 7,7 miliona dolara.