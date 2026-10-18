Sindi Kraford se oglasila prvi put nakon smrti sina: "Dok se ponovo ne sretnemo, naš divni dečače..."
- Sindi Kraford se prvi put oglasila nakon smrti sina Preslija Gerbera, poručivši da je porodica skrhana i zahvalna na podršci.
- Presli Gerber je pronađen mrtav u ustanovi za odvikavanje u Santa Monici, a policija za sada ne vidi tragove nasilne smrti.
- Istraga je u ranoj fazi i vodi se i zbog mogućeg predoziranja, jer je prijava o srčanom zastoju stigla ubrzo nakon njegovog prijema.
Sin Sindi Kraford, Presli Gerber, preminuo јe krajem prošlog meseca u 27. godini. Sada se prvi put nakon ove tragedije oglasila manekenka.
Sindi je na društvenim mrežama objavila fotografiju voljenog sina i napisala oproštaj koji je mnoge rasplakao.
- Neopisivo smo skrhani gubitkom našeg voljenog sina i brata. Osećamo se tako blagosloveno što smo Prislija imali u našim životima 27 godina. On je divna, prelepa duša koja je volela i koja je voljena, sada i zauvek. Toliko smo ponosni na to kako je koračao kroz svet, pun dobrote i ranjivosti. Zahvalni smo na moru ljubavi i podrške od mnogih koji poznaju i vole našu porodicu, pa čak i od potpunih stranaca koji osećaju našu bol. Dok se ponovo ne sretnemo, naš divni dečače. Volimo te zauvek, mama, tata i Kaja - napisala je na Instagram nalogu
Presli Gerber je pronađen u spavaćoj sobi ustanove za odvikavanje u Santa Monici, gde je i preminuo, piše TMZ.Izvori bliski istrazi otkrili su za ovaj portal da je se njegovo telo nalazilo pored kreveta kada je pronađen u nedelju, 22. septembra. Prema navodima izvora, telo nije bilo na krevetu, ali nisu mogli da preciziraju još detalja.
Policijska uprava Santa Monike saopštila je da za sada nema naznaka da je u pitanju nasilna smrt, ali da se paralelno vodi istraga o okolnostima mogućeg predoziranja.
Izvori iz policije rekli su za Los Angeles Times da je istraga još u ranoj fazi.
Primljen je samo nekoliko sati pre smrti
Prema navodima policije, Gerber je ušao u ustanovu Resolution Living svega nekoliko sati pre nego što je preminuo.
Na zvaničnom sajtu centra navodi se da je reč o rezidencijalnom programu za oporavak mentalnog zdravlja, koji uključuje delimičnu hospitalizaciju i intenzivno ambulantno lečenje osoba koje se bore sa depresijom, traumama i zavisnošću, kao i tretmane za istovremene psihičke poremećaje i bolesti zavisnosti.
Policija je u nedelju oko 9.35 ujutru primila prijavu o srčanom zastoju, kao i zasebnu prijavu o predoziranju u toj ustanovi.
Objekat u kojem je Gerber preminuo nalazi se u luksuznoj vili sa sedam spavaćih soba, procenjenoj na oko 7,7 miliona dolara.